درج نام "اسرائیل" در کتاب درسی، موجی از اعتراضات گسترده را برانگیخت
گنجاندن نام "اسرائیل" بهعنوان یک دولت در کتاب درسی زبان فرانسهی پایهی چهارم دبیرستان در عراق، خشم عمومی و سیاسی را به همراه آورد
با ظهور نام "اسرائیل" بهعنوان یک دولت در یکی از کتابهای رسمی برنامهی آموزشی در عراق، موجی از نارضایتی شدید در محافل مردمی و سیاسی به راه افتاده است و کارشناسان آن را "نقض قانون اساسی و قانونی" تعریف میکنند.
بر اساس اسناد و تصاویری که توسط خانوادههای دانشآموزان و فعالان مدنی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، در کتاب زبان فرانسهی پایهی چهارم دبیرستان، بهطور مشخص در صفحهی ۲۳، در بخش جایخالیها، نام "اسرائیل" در ردیف کشورها بهعنوان گزینهای برای پاسخگویی قرار داده شده است.
ناظران و حقوقدانان، این اقدام وزارت آموزش را نقض آشکار "قانون جرمانگاری عادیسازی" میدانند که در سال ۲۰۲۲ در پارلمان عراق به تصویب رسید و طبق آن، هرگونه بهرسمیت شناختن، تبلیغ، یا تعاملی که به معنی مشروعیت بخشیدن به "اسرائیل" باشد، مجازاتهای قانونی شدیدی را در پی دارد.
در این خصوص، فعالان رد میکنند که این صرفاً "یک خطای فنی یا فراموشی" باشد، بلکه آن را تلاشی برنامهریزیشده برای تثبیت مفاهیم عادیسازی در ذهن نسل جدید میدانند.
بهدلیل حساسیت موضوع، خیابانها و مراکز فرهنگی عراق خواستار تشکیل کمیتهی تحقیقاتی فوری با کمیتهی تدوین برنامههای درسی در وزارت آموزش هستند. آنها از مسئولان میخواهند کسانی که مسئول این "رسوایی آموزشی" هستند، به دادگاه معرفی شوند، با این توجیه که مسئلهی فلسطین و رد اشغالگری بخشی از ثوابت ملی دولت عراق است.
این رویداد در حالی رخ میدهد که وضعیتی حساس بر بغداد سایه افکنده است. شامگاه روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، در میانی مراسم جشن میلاد مسیح و با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، سخنرانی کاردینال لوئیس ساکو، پاتریارک و رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان، مشتومڕی زیادی را برانگیخت.
برخی از ناظران، عبارتهای درون سخنرانی کاردینال ساکو را تبلیغ "مخفی و غیرمستقیم" برای عادیسازی با اسرائیل تعبیر کردند، این امر باعث شده است که کشف نام "اسرائیل" در کتاب درسی در این زمان، شک و گمانها را نسبت به وجود یک برنامهی پنهانی افزایش دهد.