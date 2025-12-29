1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، گفت که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را که واشنگتن در ماه ژوئن به آن حمله کرد، بازسازی کند، ایالات متحده به سرعت حملات جدیدی را علیه ایران آغاز خواهد کرد.

او در حالی که میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در تفرجگاه مار-آ-لاگو در فلوریدا بود، به خبرنگاران گفت:"شنیده‌ام که ایران در تلاش است تا برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند، و اگر اینطور باشد، ما باید آنها را از بین ببریم. ما به آنها ضربه شدیدی خواهیم زد."

او وضعیت غزه را مورد توجه قرار داد و گفت که در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سه مسئله بحث‌برانگیز مربوط به غزه را ظرف پنج دقیقه حل کرده‌اند.

دونالد ترامپ، همچنین از حمله پهپادی ادعایی اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه - که کی‌یف آن را رد می‌کند - انتقاد کرد و گفت که در بحبوحه مذاکرات برای پایان دادن به تهاجم مسکو، «زمان مناسبی» برای آن نبوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا حمله به منطقه پهلوگیری قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر ونزوئلا را نیز تائید کرد.

ب.ن