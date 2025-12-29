نشست پارلمان عراق برای انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان به تعویق افتاد

پس از عدم توافق در دو دور اول رأی‌گیری، تصمیم برای انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان نیازمند توافقات سیاسی گسترده‌تر است

1 ساعت پیش

هوشمند صادق، فرستاده‌ی کوردستان۲۴ به بغداد، گزارش کرد که روز سه‌شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵)، پس از آنکه در دو دور اول نشست پارلمان عراق، انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان عراق ناتمام ماند، این نشست به بعدازظهر روز سه‌شنبه موکول شد.

وی همچنین گزارش کرد که احزاب سیاسی درک کرده‌اند که تعیین تکلیف انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان نیازمند یک توافق سیاسی بین طرف‌ها است؛ بنابراین انتظار می‌رود که در ۱۲ ساعت آینده، نشست احزاب سیاسی با پارت دموکرات کوردستان نتیجه‌ای مثبت داشته باشد و پست معاون دوم رئیس پارلمان عراق نهایی شود.

هوشمند صادق افزود: «پس از پایان دور دوم، برخی از احزاب سیاسی به فراکسیون پارت دموکرات کوردستان مراجعه کرده و در مورد رأی دادن به نامزد پارت برای معاونت دوم رئیس پارلمان گفتگو کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در دور سوم، که قرار است بعدازظهر روز برگزار شود، شاخوان عبدالله، نامزد پارت دموکرات کوردستان، آرای لازم را به دست آورد و به عنوان معاون دوم رئیس پارلمان انتخاب شود.»