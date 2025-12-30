ایران نیروی دریایی سلطنتی کانادا را یک سازمان تروریستی اعلام کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور خارجه ایران، امروز سهشنبه ۳۰ دسامبر، در اقدامی تلافیجویانه علیه قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سیاه کانادا در سال ۲۰۲۴، نیروی دریایی سلطنتی کانادا رایک سازمان تروریستی اعلام کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام در واکنش به اقدام اتاوا در اعلام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک گروه تروریستی «مغایر با اصول اساسی حقوق بینالملل» صورت گرفته است.
بیانیه بدون اشاره به اینکه این نیرو با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد، افزود:«ایران در چارچوب عمل متقابل، نیروی دریایی سلطنتی کانادا را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام میکند.»
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، کانادا سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی اعلام کرد. این امر مانع از ورود اعضای آن به کانادا و مانع از هرگونه معامله کاناداییها با سپاه و اعضای آن میشود.
علاوه بر این، هرگونه دارایی که سپاه پاسداران یا اعضای آن در کانادا دارند نیز میتواند توقیف شود.
کانادا سپاه پاسداران را به «بیتوجهی مداوم به حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین تمایل به بیثبات کردن نظم مبتنی بر قوانین بینالمللی» متهم کرد.
یکی از دلایل تصمیم اتاوا برای نامگذاری این نیرو به عنوان یک گروه تروریستی، حادثه پرواز PS752 بود.
این پرواز اندکی پس از برخاستن از تهران در ژانویه 2020 سقوط کرد و تمام 176 مسافر و خدمه، از جمله 85 شهروند کانادایی و مقیم دائم، کشته شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اذعان کرد که نیروهایش این جت را سرنگون کردهاند، اما گفت که آن را با یک هدف خصمانه اشتباه گرفتهاند.
اتاوا در سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد و ایران را «مهمترین تهدید برای صلح جهانی» خواند.
ایالات متحده آمریکا، در آوریل 2019 سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی فهرست کرد، در حالی که استرالیا ماه گذشته همین کار را انجام داد و این نیرو را به دست داشتن در حملات در خاک استرالیا متهم کرد.
ایافپی/ب.ن