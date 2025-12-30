فرهاد اتروشی: با رهنمودهای پرزیدنت بارزانی مسائل مربوط به سمت معاونت دوم رئیس مجلس ششم حل شد

50 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون دوم رئيس مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که با رهنمودهای پرزیدنت بارزانی، مسائل مربوط به سمت معاونت دوم رئیس مجلس ششم حل شد.

سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، فرهاد اتروشی، معاون دوم رئيس مجلس نمایندگان عراق، پس پیروزی‌اش در رای‌گیری مجلس برای احراز این سمت، به گزارشگر کوردستان۲۴ در بغداد گفت:«پرزیدنت مسعود بارزانی، به طور مستمر برای حل مسائل مربوط به سمت معاونت دوم رئیس مجلس با ما در تماس بودند و با رهنمودهای ایشان، مسائل حل شد.»

وی افزود که انتظار می‌رود در دوره پیش رو قانون اساسی چنانچه هست اجرا شود.

همچنین تاکید کرد که به عنوان پارت دموکرات کوردستان قصد دارند با بغداد دوره‌ای جدید را آغاز کنند و بر مبنای اصول شراکت، توازن و توافق مسائل را حل کنند.

در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق نیز گفت:«پیشبینی می‌کنیم در اسرع وقت طرف‌ها برای به نتیجه رسیدن درباره آن گفت‌‌وگوها را از سر گیرند.»

اتروشی در پاسخ به این سئوال که آیا پارت دموکرات کوردستان برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق نامزد معرفی خواهد کرد یا خیر؟ گفت:«فعلا برای اظهارنظر در این خصوص زود است و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن از مسئولیت‌های رهبری پارت دموکرات است.»

ب.ن