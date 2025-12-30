پرزیدنت بارزانی از شاخوان عبدالله تقدیر کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر در پیامی، از شاخوان عبدالله، معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق در دوره پنجم مجلس، تقدیر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

به نام خداوند متعال و مهربان

از د. شاخوان عبدالله بسیار قدردانی می‌کنم که در گذشته در فعالیت پارلمانی و حزبی خود نقشی فعال ایفا کرده و زحمات بسیاری کشیده است. از او قدردانی می‌کنم که در ماموریت و وظایف خود با روحیه میهن‌پرورانه عمل کرده و همیشه به نحو مطلوب به مقررات و دیسیپلین حزب پایبند بوده و قابل اعتماد بوده است.

منافع مردم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان ایجاب می‌کرد که دکتر شاخوان از نامزدی برای سمت معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق انصراف دهد. با اینحال اطمینان دارم که دکتر شاخوان فرزند دلیر و شایسته این ملت است و در هر جایگاه و سمتی که باشد، فرزند پارت دموکرات کوردستان است و ماموریت و وظیفه خود را به بهترین نحو به انجام می‌رساند و قابل اعتماد ما است.

مسعود بارزانی

۳۰ دسامبر ۲۰۲۵

ب.ن