فرماندار پشدر: تردد گردشگری از گذرگاه مرزی کیله از سر گرفته شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرماندار پشدر از ازسرگیری تردد گردشگران در گذرگاه مرزی کیله خبر داد و گفت اما تردد بازرگانی هنوز مقدور نیست.

امروز چهارشنبه ۳۱ دسامبر، بکر بایز، فرماندار پشدر به کوردستان۲۴ گفت که پس از سه روز توقف تردد گردشگری و بازرگانی از گذرگاه مرزی کیله بین اقلیم کوردستان و ایران به علت بارش شدید برف، ظهر امروز تردد گردشگران از سر گرفته شد، اما تردد بازرگانی هنوز مقدور نیست.

وی افزود: تیم‌های ویژه در گذرگاه مستقر شده‌اند تا به تسهیل تردد گردشگران کمک کنند.

در روزهای گذشته موج شدید بارش برف موجب مسدود شدن برخی مسیرهای کوهستانی شد و آن مناطق شاهد بارش حدود یک متر برف بودند.

گذرگاه مرزی کیله بین شهر پشدر در اقلیم کوردستان و شهر سردشت در ایران/ شرق کوردستان، واقع شده است.

ب.ن