بارش برف به گردشگری زمستانی در منطقه سوران رونق بخشیده است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – با بارش برف، گردشگری زمستانی در منطقه سوران رونق گرفته و مدیرکل گردشگری حوزه اداری مستقل سوران اعلام کرد که برای استقبال از گردشگران در عید سال میلادی جدید برنامه‌ریزی کامل شده است.

حسین علی، مدیر بخش گردشگری کوهستان کورک به کوردستان۲۴ گفت:«برای استقبال از گردشگران در کوهستان کورک، تسهیلات لازم از جمله محل استراحت و وسایل گرمایشی فراهم شده است و مراسم عید سال میلادی جدید هم در طول روز و هم در طول شب ادامه خواهد داشت.»

در فصل زمستان گردشگاه‌های زمستانی اقلیم کوردستان پذیرای شمار زیادی از گردشگران از مناطق مختلف عراق و خارج از میهن هستند.

د. فیصل صادق، مدیرکل گردشگری سوران، به کوردستان۲۴ گفت:«هدف اصلی برنامه‌ریزی ما این است که شهروندان و گردشگران در امنیت باشند و نیروهای امنیتی برای آن برنامه‌ ویژه دارند و هماهنگی خوبی با ما دارند، به خصوص دفاع مدنی و بهداشت، تا در صورت وقوع هر حادثه غیرمنتظره آمادگی کامل را داشته باشند.»

قرار است در عید سال میلادی ۲۰۲۶ در شهر سوران که یک منطقه گردشگری چهار فصل است مراسم بزرگی برگزار شود.

ب.ن