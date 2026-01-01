گذرگاه مرزی زیت تا اطلاع ثانوی بسته شد
اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانهای مدیریت آسایش گذرگاههای مرزی، از بسته شدن گذرگاه مرزی زیت بین اقلیم کوردستان و ترکیه، خبر داد.
امروز چهارشنبه ۱ ژانویه، دفتر رسانهای مدیریت آسایش گذرگاههای مرزی، در بیانیهای اعلام کرد که همه گردشگران را مطلع میکنند به علت بارش شدید برف و وضعیت بد آب و هوا و ناهمواری مسیرها، گذرگاه بینالمللی زیت بین اقلیم کوردستان و ترکیه تا اطلاع ثانوی، بسته شده است.
در بیانیه آمده است که بسته شدن گذرگاه زیت با هماهنگی بین مدیریت این گذرگاه و مدیریت گذرگاه درجیک در سمت ترکیه، انجام شده است.
به این ترتیب تردد گردشگری در حال حاضر از آن گذرگاه مقدور نیست.
روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ نیز گذرگاه مرزی زیت توقف تردد را به علت بارش شدید برف و مسدود شدن راهها اعلام کرد. همچنین گذرگاه مرزی حاجی عمران بسته شد.
ب.ن