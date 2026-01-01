دولت ترکیه خواستار لغو مصونیت پارلمانی ۲۲ نماینده اپوزیسیون شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دولت ترکیه خواستار مصونیت پارلمانی نمایندگان اپوزیسیون شد و می‌گوید باید به اتهامات سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

دولت ترکیه به طور رسمی از پارلمان آن کشور خواست که مصونیت ۲۲ نماینده اپوزیسیون در پارلمان را لغو کند.

در میان نمایندگانی که دولت خواستار لغو مصونیت پارلمانی آنها شده است، نام تونجر باکرهان و تولای هاتیم اوگلاری، روسای مشترک حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها و ۱۶ عضو دیگر آن حزب آمده است. چهار نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق نیز در بین آنها هستند.

دولت ترکیه تاکید کرده است که نمایندگان مورد اشاره به تخلفات سیاسی متهم هستند و لازم دانسته که مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و ۳۷ پرونده مختلف علیه آنها تشکیل شده است.

پیش از این نیز درخواست‌هایی برای لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان، به خصوص نمایندگان کورد و حزب جمهوری‌‌خواه خلق، مطرح شده است.

در دوره فعلی پارلمان ترکیه ۸۳۳ پرونده در خصوص لغو مصونیت به ریاست پارلمان ارجاع شده‌اند.

در ماه نوامبر ۲۰۲۵ درخواست برای لغو مصونیت ۱۲ نماینده پارلمان ارایه شد. از جمله اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق.

دولت ترکیه بارها نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان به خصوص نمایندگان حزب برابری و دموکراسی‌ خلق‌ها را به «ارتباط با تروریسم» متهم کرده است.

ب.ن