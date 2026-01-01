جداییطلبان یمن میگویند نیروهای دولتی در مناطق تصرفشده مستقر میشوند
اربیل (کوردستان۲۴) – جداییطلبان شورای انتقالی جنوب یمن، امروز پنجشنبه اول ژانویه، اعلام کردند که نیروهای دولتی متحد عربستان سعودی وارد مناطقی خواهند شد که توسط گروه تحت حمایت امارات در هفتههای اخیر تصرف شده است، که نشاندهنده یک عقبنشینی آشکار پس از چند روز تنش در حوزه خلیج است.
حمله غافلگیرکننده شورای انتقالی جنوب که ماه گذشته کنترل استانهای غنی از منابع حضرموت و المهره را به دست گرفت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، که رسما متحد یمن هستند، را به نقطهای از تشدید بیسابقه تنش رسانده است.
روز سهشنبه، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن به آنچه که گفته میشد محمولهای از سلاحهای اماراتی است که برای جداییطلبان ارسال شده بود، حمله کرد، ادعایی که ابوظبی آن را رد کرده است، و خواستار عقبنشینی نیروهای شورای انتقالی جنوب شد.
شورای انتقالی جنوب در بیانیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که به عملیات خود در مناطق ادامه خواهد داد، اما با استقرار نیروی دولتی سپر ملی تحت حمایت ریاض در این مناطق موافقت کرده است.
آنها اعلام کردند:"امروز، ما عملیاتی را برای ادغام نیروهای سپر ملی جنوب آغاز کردیم تا آنها بتوانند مسئولیتها و ماموریتهایی را که به نیروهای مسلح ما محول میشود، بر عهده بگیرند."
در این بیانیه آمده است که طبق توافق، یک تیپ سپر ملی در «مناطقی از استانهای حضرموت و المهره» مستقر خواهد شد.
عربستان سعودی، حامی اصلی دولت یمن، بارها از شورای انتقالی جنوب خواسته بود که از سرزمینهای اخیرا فتح شده، به ویژه مناطقی در امتداد مرز جنوبی خود، عقبنشینی کند و پیش از آن، حملات هوایی علیه مواضع آن انجام داده بود.
پس از حملات روز سهشنبه، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که پس از تعیین ضربالاجل ۲۴ ساعته عربستان سعودی برای خروج نیروهایش، آخرین نیروهای باقیمانده خود در یمن را نیز خارج خواهد کرد.
دولت یمن، که شورای انتقالی جنوب بخشی از آن است، شامل ائتلافی از گروههای مختلف است که با مخالفت با شورشیان حوثی تحت حمایت ایران که صنعا، پایتخت یمن را در سال ۲۰۱۴ و متعاقبا بخشهای بزرگی از شمال یمن را تصرف کردند، متحد شدهاند.
در حالی که هر دو با حوثیها مخالف هستند، ریاض و ابوظبی از اعضای مختلف دولت یمن حمایت میکنند.
ایافپی/ب.ن