24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پلیس اوایل امروز پنجشنبه اول ژانویه، اعلام کرد که در شب سال نو در یک بار شلوغ در شهر تفریحی اسکیِ لوکس، کران مونتانا در سوئیس آتش‌سوزی رخ داد و چندین نفر کشته و زخمی شدند.

پلیس در کانتون والیس در جنوب غربی سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد، همزمان با شروع سال نو، "آتش‌سوزی با منشا نامشخص" در یک بار محبوب گردشگران رخ داد.

در این بیانیه آمده است:"چندین نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر زخمی شدند." این حادثه "جدی" توصیف شده و "یک واکنش اضطراری بزرگ در حال انجام است."

این بیانیه افزود:"گروه بزرگی از پلیس، آتش‌نشانان و امدادگران بلافاصله برای کمک به قربانیان متعدد به محل حادثه رفتند و عملیات هنوز ادامه دارد."

روزنامه سوئیسی بلیک به نقل از پزشکی در محل حادثه اظهار داشت که تعداد کشته‌ها می‌تواند به "ده‌ها نفر" برسد.

روزنامه منطقه‌ای لو نوولیسته نیز اعلام کرد که منابعش «تلفات سنگینی» را با «حدود ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی» گزارش می‌دهند.

تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های سوئیس، ساختمانی را در میان شعله‌های آتش نشان می‌دهد و مردمی که در تاریکی فریاد می‌زنند و می‌دوند.

رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که آتش‌سوزی ممکن است هنگام استفاده از مواد آتش‌زا در یک کنسرت آغاز شده باشد، اما پلیس اعلام کرد که علت آن مشخص نیست.

گائتان لاثیون، سخنگوی پلیس، پیش از این به خبرگزاری فرانسه گفته بود که ابتدا «انفجاری با منشا ناشناخته» رخ داده است.

او گفت که انفجار حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد در باری به نام لو کانستلیشن رخ داده است، جایی که بیش از ۱۰۰ نفر برای جشن سال نو در آن جمع شده بودند.

چند ساعت پس از انفجار، یک عکاس خبرگزاری فرانسه تعدادی آمبولانس را در جاده کران مونتانا مشاهده کرد.

پلیس گفت که این مناطق «کاملا به روی عموم بسته شده است» و «منطقه پرواز ممنوع بر فراز کران مونتانا اعمال شده است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن