امید خوشناو: در سال ۲۰۲۵ بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر از اربیل بازدید کردهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – استاندار اربیل میگوید که در سال میلادی گذشته بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر از پایتخت اقلیم کوردستان بازدید کردهاند.
در حالی که آسمان ارگ تاریخی اربیل در آتشبازی مراسم سال میلادی جدید میدرخشید و خیابانهای پایتخت اقلیم کوردستان در آخرین شب سال ۲۰۲۵ سرشار از جمعیت بود، اربیل سال جدید را با آمار گردشگری بیسابقهای به پایان رساند که نشان میدهد این شهر به کانون گردشگران و جشنهای عمومی و برنامههای توسعه بلندمدت تبدیل شده است.
امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد که بر اساس آمار سازمان گردشگری دولت اقلیم کوردستان، این پایتخت از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ دسامبر، از بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر استقبال کرده است. او خاطرنشان کرد که بدون شک این رقم در روزهای پایانی سال به دلیل جشنهای کریسمس و تعطیلات سال جدید، افزایش پیدا میکند.
خوشناو این اظهارات را تنها چند ساعت قبل از وداع با سال ۲۰۲۵ و در یک کنفرانس خبری که در نزدیکی ارگ تاریخی اربیل در مرکز شهر برگزار شد، بیان کرد. او گفت که سال گذشته با چالشها و سختیها و همچنین دستیابی به دستاوردهای راهبردی بزرگ همراه بود.
خوشناو توضیح داد که سال ۲۰۲۵ شاهد اجرای بسیاری از طرحهای خدماتی مهم در اربیل، از جمله ساخت جاده، طرحهای آبرسانی و توسعه زیرساختها، علاوه بر تقویت بخشهای امنیتی، بهداشتی و آموزشی بوده است.
استاندار از مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، به خاطر حمایتهایش از طرحهای توسعه قدردانی کرد و از یک طرح خدماتی برای سال ۲۰۲۶ با هدف گسترش ارائه خدمات در سراسر شهر در بخشهای مختلف خبر داد.
او در ادامه از همه کسانی که در آمادهسازی برای استقبال از سال جدید در اربیل مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
ب.ن