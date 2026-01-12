اخبار

تاکید مصر بر تحکیم روابط دوجانبه با دولت اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی با سرکنسول مصر در اربیل دیدار کرد

 مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، با محمود فاروق یوسف، سرکنسول مصر در اقلیم کوردستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، محور گفت‌وگوها پیرامون سفر اخیر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به قاهره و دیدار با عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، متمرکز بود.
سرکنسول مصر ضمن اشاره به اهمیت این سفر، بر نقش آن در ارتقای سطح روابط دوجانبه در حوزه‌های گوناگون تاکید کرد و تمایل کشورش را برای تحکیم هرچه بیشتر مناسبات با اقلیم کوردستان ابراز داشت.
نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان نیز مراتب قدردانی خود را نسبت به نقش مصر و عبدالفتاح سیسی در حمایت از مسئله‌ی کورد و همچنین کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه ابراز کرد.

 
