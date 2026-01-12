بازدید گردشگران از شهرستان آکره سالانه در حال افزایش است

شهرستان آکره با تکیه بر طبیعت بکر و جاذبه‌های دیدنی، شاهد افزایش محسوس شمار گردشگران نسبت به سال‌های گذشته است

2 ساعت پیش



بر اساس آمارهای رسمی اداره‌ی گردشگری آکره، در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ شمسی)، ۴۹۶ هزار و ۲۳۳ گردشگر از این منطقه بازدید کرده‌اند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که تعداد گردشگران ۴۴۷ هزار و ۸۰۰ نفر بود، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

پشتیوان نامیق، مالک یکی از تفرجگاه‌های آکره، به آری حسین، خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: «ما به‌عنوان نمادی از مهمان‌نوازی، با شیرینی و گل از گردشگران استقبال می‌کنیم.»

وی افزود: «با حمایت دولت اقلیم کوردستان و ایجاد تسهیلات لازم، شمار گردشگران رو به افزایش است، هرچند همچنان نیازمند تأمین خدمات بیشتری هستیم.»

نرمین سلیم، مدیر گردشگری آکره، نیز اظهار داشت: «ما از افزایش سالانه‌ی آمار گردشگران در محدوده‌ی آکره بسیار خرسندیم. اگرچه این وضعیت هنوز با سطح مطلوب ما فاصله دارد، اما امیدواریم در سال‌های آتی کاستی‌های موجود برطرف شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «خوشبختانه چندین پروژه در دست اجرا داریم که نقش مهمی در رفع مشکلات و ارتقای خدمات در سال‌های آینده ایفا خواهند کرد.»

افزایش مداوم گردشگران موجب شده است تا فعالان بخش خصوصی خواستار ارتقای خدمات، به‌ویژه در حوزه‌ی راهسازی و تسهیلات رفاهی شوند. دولت اقلیم کوردستان توجه ویژه‌ای به بخش گردشگری دارد و در برنامه‌ی راهبردی خود، جذب سالانه ۲۰ میلیون گردشگر را هدف‌گذاری کرده است. در همین راستا، پروژه‌های متعدد گردشگری در سراسر اقلیم، از جمله در آکره، در حال اجرا هستند.