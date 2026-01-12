سخنگوی «ائتلاف سازندگی و توسعه» جزئیات توافقات اخیر را تشریح کرد
عضو جریان حکمت: انصراف سودانی و نامزدی مالکی هنوز قطعی نشده است
ائتلاف «سازندگی و توسعه» به صورت رسمی انصراف محمد شیاع سودانی از نامزدی برای پست نخستوزیری عراق را اعلام کرد.
فراس مسلماوی، سخنگوی ائتلاف سازندگی و توسعه (به ریاست محمد شیاع سودانی)، امروز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان ۲۴ اعلام کرد: «سودانی رسماً به نفع نوری مالکی از نامزدی برای پست نخستوزیری آیندهی عراق کنارهگیری کرد.»
مسلماوی با اشاره به اینکه این تصمیم با رأی اکثریت اعضای ائتلاف و پس از سه دور مذاکرهی مستقیم میان سودانی و مالکی اتخاذ شده است، افزود: «هدف از این انصراف، گشودن گره کور و پایاندادن به بنبست سیاسی موجود در داخل چارچوب هماهنگی بر سر پست نخستوزیری بود.»
سخنگوی ائتلاف سازندگی و توسعه در ادامه تصریح کرد: «در روزهای گذشته نامهای ضعیفی برای پست نخستوزیری مطرح میشدند که در سطح چالشهای بزرگی که احتمالاً عراق در آینده با آنها روبرو خواهد شد، نبودند؛ از این رو تصمیم گرفتیم از فرد قدرتمندی همچون مالکی حمایت کنیم.»
مسلماوی تأکید کرد که ائتلافِ سودانی مشارکتی فعال در دولت آیندهی عراق خواهد داشت و از جریانهای سیاسی خواست تا در تشکیل دولت تسریع کنند. وی همچنین از احزاب کوردستانی درخواست کرد که هرچه سریعتر بر سر نامزدی مشترک برای پست ریاستجمهوری عراق به توافق برسند.
گفتنی است ائتلاف سازندگی و توسعه ۴۵ کرسی و ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری مالکی) ۳۰ کرسی در پارلمان عراق در اختیار دارند.
بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی، پس از انتخاب هیئت رئیسهی پارلمان عراق، پارلمان ۳۰ روز مهلت دارد تا رئیسجمهور جدید کشور را انتخاب کند. پس از انتخاب، رئیسجمهور جدید نامزد فراکسیون بزرگتر پارلمان را (که طبق عرف سیاسی سهم شیعیان است) مأمور تشکیل دولت فدرال جدید میکند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پارلمان عراق در جلسات روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۸ و ۹ دی ۱۴۰۴)، هیئت رئیسهی جدید خود را برای ششمین دورهی قانونگذاری انتخاب کرد. این پروسه با انتخاب هیبت حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان، عدنان فیحان به عنوان نایبرئیس اول و فرهاد اتروشی به عنوان نایبرئیس دوم پایان یافت.