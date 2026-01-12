مسرور بارزانی: ورزش نقشی راهبردی در ترویج پیام صلح و همزیستی میان ملت‌ها دارد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، از هیئتی از هیئت‌مدیره‌ی باشگاه ورزشی «آمد» (آمد اسپور) به ریاست ناهد ارن، رئیس این باشگاه، استقبال کرد.

در این دیدار، هیئت میهمان گزارشی از فعالیت‌ها و وضعیت باشگاه خود را که یکی از باشگاه‌های ورزشی پیشرو در ترکیه محسوب می‌شود، ارائه داد. اعضای این هیئت همچنین از نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان به دلیل حمایت‌های ایشان از حوزه ورزش و ورزشکاران کوردستان و تلاش برای پیشرفت اقلیم کوردستان در تمامی زمینه‌ها قدردانی کردند.

مسرور بارزانی در این نشست به نقش مهم ورزش و ورزشکاران در رساندن و توسعه‌ی پیام صلح و همزیستی میان ملت‌ها اشاره کرد. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن تبریک به این باشگاه، برای آنان آرزوی موفقیت و پیشرفت بیشتر نمود و بر حمایت خود از جنبش ورزشی و ورزشکاران تأکید ورزید.