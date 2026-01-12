رئیسجمهور آمریکا: ایران خواستار مذاکره شده است
رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را رد کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران درخواست مذاکره با مقامات واشنگتن را مطرح کرده است. در مقابل، علی خامنهای واکنش نشان داد و گفت: «بهتر است ترامپ به امور کشور خودش بپردازد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۳ دی ۱۴۰۳)، طی یک نشست خبری اظهار داشت که ایران و رهبر آن، علی خامنهای، تمایل به انجام مذاکره با ایالات متحده دارند.
رئیسجمهور آمریکا گفت که نشستی بنا به درخواست تهران سازماندهی شده و برگزار خواهد شد. وی همزمان خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط جاری در ایران، ممکن است ایالات متحده پیش از برگزاری این نشست اقدامات دیگری را اتخاذ کند.
در واکنش به این سخنان، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ داد که بهتر است رئیسجمهور آمریکا مدیریت امور داخلی کشور خود را در اولویت قرار دهد.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجهی ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. بر اساس گزارش رسانههای ایران، علت این احضار، ابراز اعتراض نسبت به برگزاری تجمعات اعتراضی ایرانیان مقیم لندن در مقابل سفارتخانهی ایران در آن شهر بوده است.
در جریان این تجمعات، پرچم جمهوری اسلامی از سردر سفارتخانه پایین کشیده شد. وزارت امور خارجهی ایران مراتب اعتراض شدید خود را به هوگو شورتر، سفیر بریتانیا، ابلاغ کرده و خواستار تامین امنیت سفارتخانهی خود در لندن شده است.