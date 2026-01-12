کمیسیون پارلمانی ترکیه مأموریت خود را برای دو ماه دیگر تمدید کرد

گزارش نهایی پروسه‌ی صلح ترکیه وارد مرحله‌ی تدوین می‌شود

3 ساعت پیش

تیم تدوین گزارش پروسه‌ی صلح، فردا سه‌شنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، برای دومین بار تشکیل جلسه می‌دهد.

این نشست به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه و رئیس کمیسیون صلح، برگزار خواهد شد.

فاتی یلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، اعلام کرده است که هدف از این نشست، بحث و تبادل نظر پیرامون آماده‌سازی گزارش نهایی پروسه‌ی صلح است.

این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که «کمیسیون وفاق ملی، برادری و دموکراسی»، فعالیت‌های خود را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. مقرر شده است که در این مدت، گزارش‌های ارائه‌شده توسط احزاب سیاسی در خصوص راهکارهای حل مسئله، توسط تیم تدوین بررسی شده و گزارشی جامع آماده گردد. این گزارش نهایی شامل تنظیمات و چارچوب‌های قانونی نیز خواهد بود.

تیم تدوین شامل نمایندگانی از احزاب «عدالت و توسعه» (AKP)، «جمهوری‌خواه خلق» (CHP)، «دَم پارتی»، «حرکت ملی» (MHP) و «ینی یول» است و هر حزب با یک عضو در آن مشارکت دارد.

شایان ذکر است که پروسه‌ی جدید حل مسئله‌ی کورد در ترکیه بیش از یک سال است که آغاز شده است. پس از تصمیم خلع سلاح و انحلال «پارتی کارگران کوردستان» (پ.ک.ک)، کمیسیونی در پارلمان ترکیه تحت عنوان «کمیسیون وفاق ملی، برادری و دموکراسی» تشکیل شد.

این کمیسیون فعالیت‌های خود را در تاریخ ۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۴ مرداد ۱۴۰۴) آغاز کرد. هدف این کمیسیون، یافتن راهکاری سیاسی و حقوقی برای مسئله‌ی کورد و فراهم‌کردن بستر قانونی برای پروسه‌ی صلح است.



