برگزاری نخستین نشست دادگاه لاهور شیخ جنگی و انتقال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اربیل
پروندهی قضایی رئیس «جبههی خلق» بنا بر درخواست تیم وکلا و جهت بررسیهای حقوقی دقیقتر، از سلیمانیه به پایتخت اقلیم کوردستان ارجاع گردید
نخستین جلسهی رسیدگی به اتهامات لاهور شیخ جنگی، رئیس «جبههی خلق» (بەرەی گەل)، روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، در دادگاه کیفری ۳ سلیمانیه و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
آرام بختیار، خبرنگار «کوردستان ۲۴» در سلیمانیه، گزارش داد که این نشست به ریاست قاضی عبدالجبار عزیز حسن و با حضور دو قاضی دیگر انجام گرفت. در جریان این دانیشتن، نیروهای امنیتی تمامی حاضران در سالن دادگاه را بازرسی کردند و اعضای خانوادهی متهم نیز در جلسه حضور داشتند.
انتقال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اربیل
برهان رشید، رئیس تیم وکلای مدافع لاهور شیخ جنگی، در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که جلسهی امروز بهطور کلی روند مثبتی داشت، اما بر اساس درخواست آنها و موافقت مرجع قضایی، مقرر شد که پرونده طبق مادهی ۵۶ قانون آیین دادرسی، برای بررسی دقیق به دادگاه تجدیدنظر در اربیل منتقل شود.
وی تأکید کرد که تصمیمگیری نهایی در خصوص این پرونده، پس از بررسیهای دقیق توسط دادگاه تجدیدنظر اربیل اتخاذ خواهد شد. همچنین انتقال پروندهی لاهور شیخ جنگی و ۱۱ بازداشتشدهی دیگر این پرونده به اربیل، بنا بر درخواست خانوادههای آنان صورت گرفته است.
واکنشهای سیاسی و ابراز اطمینان به دستگاه قضایی
شادمان ملا حسن، از اعضای ارشد رهبری «جبههی خلق»، ضمن انتقاد شدید از نحوهی تشکیل این پرونده، آن را «ستمی بزرگ» و اقدامی «غیرقانونی» توصیف کرد. وی در مصاحبه با خبرنگار کوردستان ۲۴ گفت: «ما به دادگاه تجدیدنظر اربیل به عنوان بالاترین مرجع قضایی برای احقاق حق و صدور حکم عادلانه اعتماد کامل داریم.»
این مقام سیاسی با اشاره به اینکه وکلای پرونده به دلیل نگرانی از دخالتهای سیاسی و انحراف در روند دادرسی خواستار انتقال پرونده شدهاند، افزود: «ماهیت این رویداد نیازمند یک مرجع قضایی کاملاً بیطرف است و دادگاه تجدیدنظر اربیل بهترین گزینه برای این امر محسوب میشود.»
ملا حسن همچنین با انتقاد از شیوهی بازداشت لاهور شیخ جنگی اظهار داشت: «طبق قانون، باید از طریق نهادهای رسمی مانند شورای امنیت اقلیم کوردستان اقدام میشد، نه با لشکرکشی نظامی و محاصرهی خانهی یک نمایندهی منتخب و عضو شورای امنیت.»
پیشینهی رویداد و بازداشت
لاهور شیخ جنگی، رئیس پیشین مشترک اتحادیهی میهنی و فرماندهی سابق دستگاه زانیاری و نیروهای ضدترور کوردستان، در تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۲۵ (۳۱ مرداد ۱۴۰۴) پس از درگیریهای شدید در هتل لالهزار سلیمانیه بازداشت شد. در جریان یوریش نیروهای امنیتی و نظامی به محل اقامت وی که منجر به درگیری چندساعته شد، تعدادی کشته و زخمی بر جای ماند.
وی که دارای تابعیت بریتانیایی و دانشآموختهی دانشگاه گرینویچ است، در دسامبر ۲۰۲۴ تأسیس «جبههی خلق» را اعلام کرد و ریاست آن را بر عهده گرفت. وکلای مدافع امیدوارند که با ارجاع پرونده به اربیل و در صورت فقدان ادلهی کافی، این پرونده بهطور کامل مختومه گردد.