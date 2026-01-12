انتشار اثر مکتوب جدید پیرامون زندگی و مبارزات پرزیدنت بارزانی

نویسنده‌ی کتاب می‌گوید این اقدام در راستای آشناسازی نسل جدید و جوانان با تاریخ پرافتخار است

اسرین عاسی کویخا محمد، نویسنده‌ی کورد، روز دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، تازه‌ترین اثر خود را تحت عنوان «مسعود بارزانی؛ گام‌های یک پیشمرگه به سوی قله» منتشر کرد. این کتاب به بررسی مراحل مختلف زندگی و مبارزات پرزیدنت بارزانی به‌عنوان یک رهبر کاریزماتیک ملی می‌پردازد.

نویسنده‌ی کتاب با اشاره به هدف اصلی نگارش این اثر تصریح کرد که این اقدام در راستای آشناسازی نسل جدید و جوانان با تاریخ پرافتخار کورد و معرفی رهبرانی است که تمام عمر خویش را وقف آرمان‌های روای ملت خود کرده‌اند.

اسرین عاسی که اهل روستای «جوه جوه» از توابع ناحیه‌ی شوان در استان کرکوک است، درباره‌ی محتوای کتاب خود اظهار داشت: «تلاش کرده‌ام تا فضای گسترده‌ای را به شرح زندگی و مبارزات این رهبر ایثارگر اختصاص دهم تا جوانان ما از طریق مطالعه آگاه شوند که ملت کورد دارای رهبری کاریزماتیک است و تمامی اعضای خانواده‌ی ایشان نیز در روزهای دشوار، در بطن مبارزه و مقاومت حضور داشته‌اند.»

این کتاب تاکید می‌کند که حماسه‌ها و افتخارات پیشمرگه و رهبری کورد، گواهی بر این حقیقت است که هویت ملی ما با مبارزه‌ی بی‌وقفه‌ای گره خورده است که ده‌ها سال تداوم داشته است. نویسنده ابراز امیدواری کرد که این اثر به منبعی ارزشمند برای شناخت دقیق گام‌های زندگی این مبارز خستگی‌ناپذیر توسط آحاد جامعه تبدیل شود.

انتشار این اثر در شرایطی صورت می‌گیرد که مراکز فرهنگی کوردی نیازمند مستندسازی تاریخ زنده‌ی رهبران و مراحل جنبش رهایی‌بخش میهنی هستند تا این میراث به‌عنوان درسی برای نسل‌های آینده ماندگار شود.