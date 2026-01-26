مظلوم عبدی: رهبران کورد پشتیبان ما هستند
اظهارات فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه دربارهی آتشبس و حمایت رهبران کورد
فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) ضمن اعلام تمدید آتشبس بنا به درخواست واشنتن جهت انتقال زندانیان داعش به عراق، بر لزوم توقف حملات به کوبانی و پایبندی به توافقات با دمشق برای حفاظت از مناطق کوردستانی تأکید کرد.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، روز یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، در یک گفتگوی ویژه اعلام کرد که تمدید آتشبس بر اساس درخواست ایالات متحده صورت گرفته است تا زمینه برای انتقال چریکهای داعش به عراق فراهم شود.
وی با اشاره به توافق با حکومت دمشق افزود: «ما تلاش میکنیم در مدتزمان ۱۵ روزهی آتشبس، به شکلی عملی و دقیق مفاد توافقنامه را بررسی و ارزیابی کنیم.»
عبدی همچنین تصریح کرد که حملات جاری به شهر کوبانی باید فوراً متوقف شود. وی ضمن تأکید بر پایبندی به توافق ۱۸ ژانویه (۲۸ دی)، اظهار داشت که اکنون مسئلهی اصلی چگونگی و زمان اجرای این توافق است و تلاشها برای شفافسازی بیشتر برخی از مفاد آن ادامه دارد.
فرمانده کل «هسد» خاطرنشان کرد: «هدف اصلی ما حفاظت از مناطق کوردستانی، دور نگهداشتن این مناطق از جنگ و ادارهی آنها بر اساس فرهنگ و سیاست کوردی است.»
مظلوم عبدی یکی از نقاط مورد مناقشه را نحوهی ادارهی استان حسکه دانست که هماکنون توسط مدیریت خودگردان اداره میشود، اما تأکید کرد که گامهای مثبتی برداشته شده و آمادگی برای اجرای موفقیتآمیز توافق وجود دارد.
وی در خصوص حضور نیروهای نظامی گفت: «طبق توافق با دمشق، ارتش سوریه نباید وارد مناطق کوردستانی شود؛ منظور ما مشخصاً کوبانی، عفرین، سریکانی و گریسپی است.»
عبدی با اشاره به مقاومت تاریخی کوبانی در برابر داعش، اطمینان داد که این شهر در برابر حملات اخیر نیز ایستادگی خواهد کرد.
فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه با اشاره به دیدارهای انجامشده در اربیل، هدف این نشستها را دستیابی به آتشبس و حل مشکلات از طریق گفتگو عنوان کرد و نتایج آن را مثبت ارزیابی نمود.
وی همچنین فاش کرد که گفتگوها با حکومت دمشق با حضور طرفهای بینالمللی بهصورت روزانه در جریان است و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بهطور جدی پیگیر این خط ارتباطی است.
عبدی سطح روابط با رهبران کورد را «در عالیترین سطح» توصیف کرد و گفت: «رهبران کورد پشتیبان ما هستند و همگی از روژآوا و حقوق کورد حمایت میکنند؛ روحیهای که اکنون در میان کوردها وجود دارد، همان روحیهای است که در کوبانی شاهد آن بودم.»
وی در پایان از مردم کورد خواست تا حمایتها و اتحاد خود را حفظ کنند و با جدیت بیشتری خواهان حقوق خود باشند تا دستاوردها و حقوق کورد تضمین گردد.
عبدی همچنین در خصوص عقبنشینی از مناطقی همچون رقه، طبقه و دیرالزور توضیح داد: «این اقدام دلایل خاص خود را داشت؛ ما نمیخواستیم به جنگ در آنجا ادامه دهیم و تصمیم گرفتیم به مناطق کوردستانی عقبنشینی کنیم تا از مناطق خودمان محافظت نماییم، زیرا مناطق کوردی خط قرمز ما هستند.»