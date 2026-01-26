رئیس‌ جمهور آمریکا بازسازی غزه را به خلع سلاح کامل حماس مشروط کرده است

آمریکا شروط جدیدی را برای آینده‌ی نوار غزه تعیین کرده است

27 دقیقه پیش

واشنگتن با نظارت دقیق دونالد ترامپ، شروط جدیدی را برای آینده‌ی نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح تعیین کرده است.

یک مقام مسئول آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمامی جزئیات مرتبط با توافق غزه را به‌دقت زیر نظر دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط رویترز، واشنگتن شروط و گام‌های جدیدی را برای آینده‌ی نوار غزه تعیین کرده است.

مقامات آمریکایی تأکید می‌کنند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کاملاً هم‌عقیده‌اند که هیچ‌گونه فرآیند بازسازی در غزه آغاز نخواهد شد مگر آنکه جنبش حماس به‌طور کامل خلع سلاح و منحل گردد.

واشنگتن همچنین آشکار کرده است که با هدف تضمین موفقیت و مدیریت امور منطقه، از تشکیل یک دولت تکنوکرات در غزه حمایت می‌کند؛ موضوعی که شبکه‌ی ۱۲ اسرائیل نیز آن را گزارش داده است.

در خصوص گذرگاه رفح، تصمیم بر آن است که این گذرگاه با هماهنگی امنیتی سه‌جانبه میان آمریکا، مصر و اسرائیل بازگشایی شود. این وضعیت تا زمانی که یک نیروی پلیس فلسطینیِ مستقل با توانایی برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تشکیل شود، ادامه خواهد یافت.