اخبار

گزارش آماری بنیاد خیریه‌ی بارزانی از امدادرسانی به روژآوای کوردستان

توزیع سوخت، غذا و خدمات درمانی در مدارس و مناطق آسیب‌دیده توسط تیم‌های امدادی

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی
کوردستان بنیاد خیریه‌ی بارزانی قامشلو

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی، روز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری آخرین آمار فعالیت‌ها و کمک‌رسانی‌های این بنیاد به شهروندان در روژآوای کوردستان را تشریح کرد.

رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی اعلام کرد که کمک‌های ارسالی حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، معیشت و مواد غذایی را پوشش داده است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، خدمات این بنیاد تاکنون به شرح زیر بوده است:

تاکنون ۱۶۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه‌ی بنیاد خیریه‌ی بارزانی به شهرها و شهرک‌های قامشلو، عامودا، گرکی‌لکی، دیریک، تربه‌اسپی و درباسیه رسیده است. برای اجرای این عملیات، ۱۱۵ کارمند این موسسه در قالب ۱۲ تیم میدانی به‌طور هم‌زمان در مناطق مختلف مشغول توزیع اقلام هستند.

طبق آمارها، ۹ هزار و ۱۸۰ خانوار با جمعیت کل ۵۷ هزار و ۹۵۵ نفر از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند. بسته‌های حمایتی شامل ۲۲ قلم کالای مختلف (از جمله مواد غذایی، تشک، پتو و لوازم خانگی) بوده که در ۸۲ مدرسه توزیع شده است.

در بخش تأمین سوخت، مقدار ۱۴۵ هزار و ۱۷۷ لیتر گازوئیل و نفت برای ۱۰۸ مدرسه و هشت مسجد تأمین شده است. همچنین در بخش تغذیه، ۹ هزار و ۳۳۰ وعده غذای گرم در ۱۵ مدرسه و سه مسجد توزیع شده و مقرر گردیده است روزانه سه هزار وعده غذایی دیگر نیز توزیع شود.

تیم‌های پزشکی بنیاد خیریه‌ی بارزانی و گروه‌های داوطلب موفق شده‌اند به دو هزار و ۷۴۹ نفر خدمات درمانی ارائه دهند. این خدمات در ۳۴ مدرسه مختلف به مراجعان عرضه می‌شود.

علاوه بر جنبه‌های بشردوستانه، این بنیاد به اشتغال‌زایی نیز توجه داشته و در همین راستا ۲۸۹ نفر را برای فرایند حمل‌ونقل و توزیع کمک‌ها به‌عنوان نیروی کار به خدمت گرفته است.

این کمپین بشردوستانه به‌عنوان بخشی از وظایف ملی و انسانی بنیاد خیریه‌ی بارزانی برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان در روژآوای کوردستان همچنان ادامه دارد.

 
مصطفی ابراهیم ,