گزارش آماری بنیاد خیریهی بارزانی از امدادرسانی به روژآوای کوردستان
توزیع سوخت، غذا و خدمات درمانی در مدارس و مناطق آسیبدیده توسط تیمهای امدادی
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، روز سهشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری آخرین آمار فعالیتها و کمکرسانیهای این بنیاد به شهروندان در روژآوای کوردستان را تشریح کرد.
رئیس بنیاد خیریهی بارزانی اعلام کرد که کمکهای ارسالی حوزههای مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، معیشت و مواد غذایی را پوشش داده است.
بر اساس آمارهای ارائهشده، خدمات این بنیاد تاکنون به شرح زیر بوده است:
تاکنون ۱۶۵ کامیون حامل کمکهای بشردوستانهی بنیاد خیریهی بارزانی به شهرها و شهرکهای قامشلو، عامودا، گرکیلکی، دیریک، تربهاسپی و درباسیه رسیده است. برای اجرای این عملیات، ۱۱۵ کارمند این موسسه در قالب ۱۲ تیم میدانی بهطور همزمان در مناطق مختلف مشغول توزیع اقلام هستند.
طبق آمارها، ۹ هزار و ۱۸۰ خانوار با جمعیت کل ۵۷ هزار و ۹۵۵ نفر از این کمکها بهرهمند شدهاند. بستههای حمایتی شامل ۲۲ قلم کالای مختلف (از جمله مواد غذایی، تشک، پتو و لوازم خانگی) بوده که در ۸۲ مدرسه توزیع شده است.
در بخش تأمین سوخت، مقدار ۱۴۵ هزار و ۱۷۷ لیتر گازوئیل و نفت برای ۱۰۸ مدرسه و هشت مسجد تأمین شده است. همچنین در بخش تغذیه، ۹ هزار و ۳۳۰ وعده غذای گرم در ۱۵ مدرسه و سه مسجد توزیع شده و مقرر گردیده است روزانه سه هزار وعده غذایی دیگر نیز توزیع شود.
تیمهای پزشکی بنیاد خیریهی بارزانی و گروههای داوطلب موفق شدهاند به دو هزار و ۷۴۹ نفر خدمات درمانی ارائه دهند. این خدمات در ۳۴ مدرسه مختلف به مراجعان عرضه میشود.
علاوه بر جنبههای بشردوستانه، این بنیاد به اشتغالزایی نیز توجه داشته و در همین راستا ۲۸۹ نفر را برای فرایند حملونقل و توزیع کمکها بهعنوان نیروی کار به خدمت گرفته است.
این کمپین بشردوستانه بهعنوان بخشی از وظایف ملی و انسانی بنیاد خیریهی بارزانی برای یاریرسانی به آسیبدیدگان در روژآوای کوردستان همچنان ادامه دارد.