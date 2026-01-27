آغاز فصل نوین در روابط دیپلماتیک اربیل و مادرید
دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در اسپانیا افتتاح شد
مسئول ادارهی روابط خارجی اقلیم کوردستان بر توسعهی همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری با اسپانیا تأکید کرد.
در راستای گامی نوین جهت تقویت جایگاه اقلیم کوردستان در سطح بینالمللی، دفتر جدید نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در کشور اسپانیا بهطور رسمی افتتاح شد.
روز گذشته، دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در مادرید، پایتخت اسپانیا، با سرپرستی سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی و با حضور کاردار سفارت عراق برگزار گردید. این رویداد نقطهی عطفی در گسترش تعاملات دیپلماتیک میان اقلیم کوردستان و کشورهای اروپایی به شمار میآید.
سفین دزهای طی سخنانی در این مراسم اعلام کرد که اقلیم کوردستان و سراسر عراق برای جذب سرمایهگذاری و توسعهی تجارت آمادگی کامل دارند. وی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی منطقه اظهار داشت که برای دستیابی به آیندهای روشن و پایدار، ضروری است که روزانه صلح و دوستی جایگزین خشونت و درگیری شود.
مسئول ادارهی روابط خارجی در حاشیهی افتتاح دفتر جدید نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در مادرید، دیدارهای جداگانهای را با مقامات دولتی اسپانیا، دیپلماتها، نمایندگان احزاب سیاسی و بازرگانان آن کشور انجام داد.