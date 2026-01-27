جنبش نجباء از آمادگی نیروهایش برای پاسخگوی به حمله علیه کشورهای همسایە خبر داد

3 ساعت پیش

جنبش نجباء ضمن هشدار نسبت به گسترش دامنه‌ی جنگ، از آمادگی کامل نیروهای خود برای پاسخگویی به هرگونه حمله علیه کشورهای همسایه خبر داد.

جنبش نجباء، به‌عنوان یکی از گروه‌های مسلح عراقی، اعلام کرد که تمامی نیروهایشان جهت مشارکت در هرگونه پاسخگویی به حملاتی که علیه کشور همسایه صورت گیرد، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

فراس یاسر، عضو دفتر سیاسی جنبش نجباء، در گفتگویی مطبوعاتی اشاره کرد: «هرگونه حمله به کشورهای همسایه، تمام منطقه را به سمت یک رویارویی فراگیر سوق می‌دهد که کشورهای خلیج و عراق را نیز در بر می‌گیرد.»

یاسر همچنین خاطرنشان کرد که احتمال دارد نهادهای مذهبی نجف یا سایر مراجع دینی، در صورت وقوع حمله‌ی گسترده، فتوایی جهت حمایت از ملت همسایه صادر کنند. وی تأکید کرد که هماهنگی میان گروه‌های مقاومت در سطح منطقه به مرحله‌ای عالی رسیده است.

این مقام مسئول در جنبش نجباء اعلام کرد که آنان منتظر رسیدن جنگ به خاک عراق نخواهند ماند، بلکه در همان لحظات ابتداییِ هر حمله‌ای دست به اقدام پیشدستانه خواهند زد. وی همچنین هشدار داد که هرگونه تضعیف طرف مقابل، زمینه‌سازی برای هدف قرار دادن عراق و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل کشور تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، ارتش آمریکا از ورود ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» و گروه تهاجمی همراه آن به خاورمیانه خبر داد. ناظران سیاسی بر این باورند که این تحرکات نظامی یا با هدف اعمال فشار بر تهران جهت دستیابی به توافقی جدید صورت می‌گیرد، و یا تدارکی برای حمله‌ای گسترده با هدف تغییر موازنه‌های سیاسی در منطقه است؛ این در حالی است که تنش‌های داخلی در آن کشور نیز رو به افزایش نهاده است.