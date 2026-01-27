تداوم کمپین جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه در استان اربیل برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان

1 ساعت پیش

مدیر مرکز هماهنگی بحران (EGCC) در استان اربیل اعلام کرد که در شش روز نخست کمپین کمک‌رسانی به روژآوای کوردستان، ۴۴ کامیون کالا و بیش از ۲۶۰ میلیون دینار وجه نقد جمع‌آوری شده است.

ناز جلال، مدیر کل مهاجرت، مهاجران و پاسخگویی به بحران‌های استان اربیل (EGCC)، روز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که حجم قابل توجهی از اقلام زمستانی شامل پتو، پوشاک و مواد غذایی طی این مدت گردآوری شده است.

ناز جلال تصریح کرد: «تاکنون در این کمپین حدود ۴۴ کامیون کالا آماده‌سازی شده است. علاوه بر این، شهروندان با کمک‌های مالی بزرگ و کوچک خود مشارکت داشته‌اند و تا این لحظه مبلغ ۲۶۱ میلیون دینار جمع‌آوری شده است.»

مدیر EGCC با اشاره به برودت شدید هوا در مناطق آسیب‌دیده، از شهروندان درخواست کرد که اولویت کمک‌های خود را بر اقلام زمستانی مانند پتو و لباس گرم متمرکز کنند. وی همچنین بر نیاز مبرم به مواد غذایی و شیر خشک برای کودکان تأکید کرد و افزود: «این کمپین تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت تا بتوانیم بیشترین میزان کمک ممکن را جذب کنیم.»

ناز جلال در پایان خاطرنشان کرد که تیم‌های امدادی از صبح زود تا پاسی از شب در محل حضور دارند و از شهروندانی که کمک‌های خود را به این مرکز تحویل می‌دهند، قدردانی کرد.