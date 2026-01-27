سکوت شهردار آنتورپ در قبال حمله به کوردهای بلژیک خبرساز شد
برگزاری تظاهرات اعتراضی در حمایت از جامعهی کوردی و انتقاد از استانداردهای دوگانه در برخورد با امنیت شهروندان
روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، دو روز پس از حمله با چاقو به تظاهرکنندگان کورد که منجر به زخمی شدن شش نفر شد، تظاهراتی در حمایت از کوردهای ساکن بلژیک در شهر آنتورپ برگزار گردید.
روزنامهی بلژیکی «استاندارد» در گزارشی نوشت: «دادستانی شهر آنتورپ روز شنبه دو نفر را به اتهام تلاش برای قتل بازداشت کرد. این دستگیریها در پی حملهی روز جمعه گذشته با چاقو به تظاهرکنندگان کورد صورت گرفت که طی آن شش نفر زخمی شدند؛ با این حال، دادستانی آنتورپ هنوز انگیزه تروریستی این حمله را تأیید نکرده است.»
بر اساس اظهارات دادستانی آنتورپ، تاکنون نشانهای دال بر تروریستی بودن اقدام این دو مظنون وجود ندارد و آنها که ۱۸ و ۳۳ سال سن دارند، صرفاً با اتهام تلاش برای قتل در بازداشت باقی میمانند. دادستانی بهدلیل محرمانه بودن تحقیقات، از ارائه جزئیات بیشتر درباره انگیزه مهاجمان خودداری کرده است.
این دو فرد شامگاه پنجشنبه گذشته همراه با دو تن دیگر توسط پلیس آنتورپ دستگیر شدند. آنها در جریان گردهمایی جامعهی کوردی با چاقو به تظاهرکنندگان حمله کردند که در پی آن شش نفر مجروح شدند و وضعیت دو تن از آنان برای مدتی وخیم گزارش شد. یکی از بازداشتشدگان بلافاصله و نفر دیگر روز بعد بهدلیل فقدان مدارک کافی آزاد شدند.
بلافاصله پس از وقوع حمله، حاضران از انگیزههای تروریستی سخن گفتند. گفته میشود یکی از مهاجمان پرچم سوریه را به همراه داشته است. هماکنون در شمال سوریه (روژآوای کوردستان)، مبارزان کورد در نبردی سخت با ارتش عربی سوریه درگیر هستند، هرچند آتشبسی موقت به مدت یک ماه تمدید شده است.
روز شنبه گذشته، بیش از هزار تظاهرکننده در آنتورپ برای حمایت از جامعهی کوردی در داخل و خارج به خیابانها آمدند. برگزارکنندگان مراسم، امنیت را با دقت بیشتری تأمین کرده بودند؛ بهطوریکه تظاهرکنندگان توسط بیش از ۵۰ داوطلب با جلیقههای زرد هدایت میشدند. دهها نیروی پلیس نیز برای نظارت بر اوضاع حضور داشتند، هرچند پلیس از اعلام آمار دقیق نیروهای خود خودداری کرد.
بسیاری از شرکتکنندگان در تظاهرات از بیتوجهی شهردار خود ابراز نارضایتی کردند. مظلوم کلیچ، یکی از سازماندهندگان تظاهرات، گفت: «عجیب است که تا امروز هیچ پیامی از شهرداری دریافت نکردهایم. اگر چنین حملهای در تظاهرات جامعهی یهودی یا اوکراینی رخ میداد، قطعاً مقامات در آنجا حاضر میشدند. آیا شهرداری ما کوردها را شهروند درجه دو میداند؟ در حالی که بیش از ۱۰ هزار کورد در آنتورپ زندگی میکنند.»
به نظر میرسد این پیام شنیده شده است؛ چرا که الس وان دوسبرگ، شهردار آنتورپ، تصمیم گرفته است هفتهی آینده در دفتر کار خود از نمایندگان جامعهی کوردی استقبال کند.