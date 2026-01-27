حوثی‌های یمن از احتمال ازسرگیری حملات نظامی خود خبر دادند

3 ساعت پیش

حوثی‌های یمن بار دیگر به ازسرگیری حملات علیه کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ تهدید کردند. این گروه با انتشار یک ویدیوی کوتاه که صحنه‌ی کشتی سوخته‌ای را همراه با عبارت «به‌زودی» نمایش می‌دهد، بر تداوم مواضع خصمانه‌ی خود تأکید ورزیدند.

اگرچه در این ویدیو جزئیات دقیقی درباره‌ی زمان و نوع حملات ارائه نشده است، اما این اقدام به عنوان نشانه‌ای برای آغاز مجدد فعالیت‌های نظامی احتمالی تفسیر می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر به احتمال انجام عملیات نظامی در منطقه اشاره کرده بود. این تهدیدات جدید در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها نسبت به امنیت دریانوردی در آبراهه‌های حیاتی منطقه افزایش یافته است.

در ماه‌های گذشته، حوثی‌ها بیش از ۱۰۰ کشتی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند. بنا به گفته‌ی آنان، این اقدام‌ها با هدف اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ نوار غزه صورت گرفته است. پس از وقفه‌ای کوتاه در حملات که هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس بود، اکنون بار دیگر خطر اختلال در مسیر تجارت بین‌المللی بروز کرده است.

هم‌زمان با تشدید این تهدیدها، ایالات متحده ناو هواپیمابر «یو.اس.اس آبراهام لینکلن»، چندین ناوشکن و سامانه‌های موشکی هدایت‌شونده را در منطقه مستقر کرده است. این تحرکات نظامی پاسخی مستقیم به نگرانی‌های موجود درباره‌ی ثبات و امنیت دریایی در منطقه محسوب می‌شود.