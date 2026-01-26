بیانیهی نیروهای دموکراتیک سوریه در خصوص نقض آتشبس
هسد: دمشق آتشبس را نقض کرد؛ جان باختن یک کودک در حملات توپخانهای
مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه با انتشار آماری از نقض مکرر آتشبس توسط گروههای مسلح وابسته به دمشق، اعلام کرد که این حملات منجر به قربانی شدن غیرنظامیان و تهدید ثبات در مناطق کوردستانی شده است.
مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در بیانیهای جدید اعلام کرد که بهرغم آغاز اجرای توافق آتشبس از شب گذشته، گروههای مسلح وابسته به حکومت دمشق همچنان به حملات خود علیه مناطق مسکونی در اقلیم جزیره و کوبانی ادامه میدهند؛ اقدامی که تهدیدی مستقیم برای جان غیرنظامیان و ثبات منطقه محسوب میشود.
بر اساس این بیانیه، زنجیرهی تخلفات از ساعت ۱۰ صبح با حملهی زرهی به محور شهرک «جلبی» در جنوب شرقی کوبانی آغاز شد که توسط مبارزان دفع گردید. همچنین از ساعت ۱۲ ظهر، حملات به محور روستاهای غربی کوبانی، بهویژه روستاهای «زرک» و «قاسمه» تداوم یافت.
خطرناکترین مورد نقض آتشبس در ساعت ۶ عصر رخ داد، زمانی که توپخانهی این گروهها روستای قاسمه را هدف قرار دادند که در پی آن یک کودک جان باخت و سه عضو دیگر همان خانواده مجروح شدند.
هسد همچنین گزارش داد که دامنهی حملات تنها به کوبانی محدود نشده و در ساعت ۱۹:۳۰ با سه پهپاد انتحاری به روستای «قری» در محدودهی شهر «گرکی لگی» و در ساعت ۲۲:۰۰ به روستای «صفا» در حومهی «چل آقا» حمله شده است که خسارات مالی فراوانی بر جای گذاشت.
آمار کلی تلفات انسانی شامل جان باختن یک کودک، زخمی شدن سه شهروند غیرنظامی و مجروح شدن چهار مبارز هسد اعلام شده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه از طرفهای ضامن آتشبس خواستند تا مسئولیت کامل خود را بپذیرند و گروههای وابسته به دمشق را وادار به پایبندی به توافق کنند.
در این بیانیه آمده است: «استفاده از خودروهای زرهی و پهپادهای انتحاری تنها ساعاتی پس از تمدید آتشبس، نشاندهندهی تشدید درگیریها و شکنندگی شدید توافق است.»
این تحولات میدانی در حالی رخ میدهد که مناطق جزیره و کوبانی پیشازاین بهعنوان مناطق امن شناخته میشدند، اما تخلفات اخیر، پروسهی صلح در شمال سوریه را با خطرات جدی مواجه کرده است.