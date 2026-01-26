محاصره‌ی کوبانی با ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی شکسته شد

2 ساعت پیش

هم‌زمان با یازدهمین سالگرد آزادسازی کوبانی و نقش‌آفرینی تاریخی نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان در شکست داعش، این شهر بار دیگر در محاصره قرار گرفته است. در پی دستور پرزیدنت بارزانی، محاصره‌ی کوبانی با ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی شکسته شد.

امروز مصادف با گذشت ۱۱ سال از آزادسازی شهر کوبانی در غرب کوردستان است؛ رویدادی تاریخی که در آن نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان به دستور پرزیدنت بارزانی، نقشی محوری در درهم‌شکستن تروریست‌های داعش و پاک‌سازی بخش مهمی از خاک کوردستان ایفا کرد. با این حال، پس از گذشت یک دهه، کوبانی بار دیگر در محاصره قرار گرفته است.

در سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۱۳۹۳)، شبه‌نظامیان داعش در حمله‌ای گسترده، ۸۰ درصد از شهر کوبانی را اشغال کردند. در اکتبر همان سال (مهر ۱۳۹۳)، پارلمان کوردستان بنا به فرمان مسعود بارزانی که در آن زمان ریاست اقلیم کوردستان را بر عهده داشت، اعزام نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان را برای نجات کوبانی تصویب کرد.

حماسه‌ی عبور از مرزها و نخستین شهید

نخستین کاروان شامل ۱۵۰ نفر از نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴ (۶ آبان ۱۳۹۳) با عبور از خاک ترکیه وارد کوبانی شدند. پس از آن، سه کاروان دیگر نیز در مقاطع زمانی مختلف به این منطقه اعزام گشتند. این عملیات نجات‌بخش بدون قربانی نبود؛ شهید «زیره‌وان مزوری»، نخستین شهید پیشمرگه‌ی کوردستان در کوبانی نام گرفت.

شهید زیره‌وان، متولد سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) و دانشجوی سال دوم زبان کوردی در دانشگاه سوران بود که برای دفاع از خاک و میهن، مرخصی تحصیلی گرفته بود. او آرزو داشت پس از رفع خطر داعش به دانشگاه بازگردد، اما در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ (۳۰ دی ۱۳۹۳) در کوبانی به شهادت رسید.

پیروزی تاریخی و بازگشت پیروزمندانه

با پشتیبانی نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان و حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی، مبارزان غرب کوردستان در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ (۶ بهمن ۱۳۹۳) موفق به بازپس‌گیری کامل کوبانی شدند. نیروهای پیشمرگه پس از ثبت این پیروزی تاریخی، در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۵ (۲ اردیبهشت ۱۳۹۴) به اقلیم کوردستان بازگشتند.

پرزیدنت بارزانی بعدها در مصاحبه‌ای تلویزیونی در خصوص اعزام نیرو اظهار داشت: «تصمیم آسانی نبود، اما تصمیمی تاریخی، میهنی و انسانی محسوب می‌شد که حمایت گسترده‌ی کوردستانی و بین‌المللی را در پی داشت و اقدامی درست و ثمربخش بود.»

محاصره‌ی مجدد و موضع‌گیری راهبردی پرزیدنت بارزانی

اکنون پس از ۱۱ سال، ارتش عربی سوریه و گروه‌های مسلح نزدیک به حکومت دمشق، حملات گسترده‌ای را علیه غرب کوردستان آغاز کرده و کوبانی را به محاصره درآورده‌اند.

پرزیدنت بارزانی در جریان سفر اخیر خود به واتیکان و بازدید از دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در رم، پایتخت ایتالیا، ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی و ملی کوبانی به خبرنگاران گفت: «اگر همانند سال ۲۰۱۴ فرصتی فراهم بود، بار دیگر نیروی پیشمرگه را به کوبانی اعزام می‌کردم.»

ایشان همچنین اعلام کرد که به مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی دستور داده است تا با تمام توان، کمک‌های بشردوستانه را به خواهران و برادران خود در غرب کوردستان برسانند.

شکستن محاصره با کاروان‌های امدادی

پیرو دستور پرزیدنت بارزانی، مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی روز گذشته، یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، با ارسال محموله‌های امدادی شامل مواد غذایی، سوخت و سایر مایحتاج روزانه‌ی شهروندان، موفق به شکستن محاصره‌ی کوبانی شد.