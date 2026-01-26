هشدار وزیر خارجهی پیشین ایالات متحده نسبت به پیامدهای تغییر سیاست واشنگتن در قبال کوردها
پمپئو: پشت کردن به کوردها در سوریه فاجعهای اخلاقی و راهبردی برای آمریکا است
مایک پمپئو، وزیر خارجهی پیشین ایالات متحده، ضمن هشدار نسبت به رویکرد جدید کاخ سفید اعلام کرد که رها کردن متحدان کورد، به «فاجعهای اخلاقی و راهبردی» بزرگ برای ایالات متحده منجر میشود.
این هشدار پس از آن مطرح شد که توماس براک، سفیر آمریکا در ترکیه، اعلام کرد واشنگتن حمایتهای خود از نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) را متوقف میکند و آنان را تحت فرماندهی ارتش سوریه قرار میدهد؛ تصمیمی که به گفتهی وی، به دلیل پایان یافتن مأموریت این نیروها در جنگ علیه داعش اتخاذ شده است.
پمپئو در واکنش به اظهارات توماس براک و سیاستهای دولت رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشت: «نادیده گرفتن کوردها که متحدان اصلی واشنگتن در شکست داعش بودند، اعتماد سایر متحدان آمریکا در جهان را نسبت به ما تضعیف میکند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای کوردی نقشی مؤثر و کلیدی در ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم ایفا میکنند؛ بنابراین هرگونه اقدامی جهت پشت کردن به آنان، مستقیماً به منافع آمریکا در خاورمیانه آسیب میرساند.
از سوی دیگر، لیندسی گراهام، سناتور نزدیک به رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که در میان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در مجلس سنای آمریکا، نگرانیهای عمیق و جدی دربارهی وخامت اوضاع در سوریه وجود دارد.
گراهام تأکید کرد: «اجماعی قوی بر سر لزوم حفاظت از کوردها و دیگر گروههایی که در شکست سازمان داعش در کنار ما ایستادند و یاریمان کردند، وجود دارد.»
شایان ذکر است از اوایل ماه گذشته، به دلیل حملات ارتش عربی سوریه به نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و مناطق کوردستانی در شمال و شرق سوریه، وضعیت حساسی در منطقه ایجاد شده است. با توجه به وجود زندانهای داعش و اردوگاه «الهول» که خانوادههای اعضای داعش را در خود جای داده است، پیشبینی میشود که این گروه تروریستی بار دیگر خود را سازماندهی کرده و ظهور یابد.