آمارهای جدید بنیاد خیریهی بارزانی از روند امدادرسانی به غرب کوردستان
بنیاد خیریهی بارزانی ١٢ تیم به مناطق آسیبدیدەی شمال شرق سوریە اعزام کرده است
بنیاد خیریهی بارزانی ضمن اعلام اعزام ۱۵۰ نیروی امدادی در قالب ۱۲ تیم به مناطق آسیبدیده، جزئیات کمکهای ارسالی به قامشلو، عامودا و گرکیلگی را تشریح کرد.
بنیاد خیریهی بارزانی روز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای رسمی، تازهترین آمار فعالیتها و خدمات بشردوستانهی خود در غرب کوردستان را منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه، بیش از ۱۵۰ کارمند بنیاد خیریهی بارزانی وارد خاک غرب کوردستان شده و در قالب ۱۲ گروه عملیاتی سازماندهی شدهاند که هر گروه وظیفهی خدمترسانی به منطقهای مشخص را بر عهده دارد.
آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که ۱۳۳ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه به شهروندان ساکن در مناطق قامشلو، عامودا و گرکیلگی تحویل داده شده است.
جزئیات کمکهای توزیعشده:
بنیاد خیریهی بارزانی خلاصهی کمکهای خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
- ۷،۵۰۶ خانواده کمکهای امدادی را دریافت کردهاند.
- ۴۶،۴۲۱ نفر از این کمکها بهرهمند شدهاند.
- ۲،۱۱۵ نفر توسط تیمهای پزشکی سیار تحت درمان قرار گرفتهاند.
- ۶،۸۰۰ وعدهی غذای گرم توزیع شده و روزانه ۳،۰۰۰ وعدهی دیگر نیز آمادهسازی میشود.
- سوخت (گازوئیل) مورد نیاز ۸۱ مدرسه و ۱ مسجد تأمین شده است.
- به ۶۰ مدرسه کمکهای متنوعی شامل ۲۲ قلم کالا از جمله مواد غذایی، تشک و پتو اهدا شده است.
- تیمهای پزشکی بهمنظور ارائهی خدمات درمانی از ۲۸ مدرسه بازدید کردهاند.
- برای ۲۳۵ نفر فرصت شغلی موقت ایجاد شده است.