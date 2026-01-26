مرکز رسانه‌ای هسد با اشاره به نقض توافق آتش‌بس، از حملات سنگین توپخانه‌ای و زمینی گروه‌های وابسته به دمشق به روستاهای جنوب شرقی کوبانی خبر داد.

3 ساعت پیش

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) اعلام کردند که گروه‌های مسلح وابسته به دولت سوریه، حملات خود را به حومه‌ی شهر کوبانی از سر گرفته‌اند.

مرکز اطلاع‌رسانی هسد در بیانیه‌ای تأکید کرد که از صبح امروز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، گروه‌های مسلح وابسته به دمشق حملات شدیدی را از چندین محور به روستاهای «خراب‌عشک» و «جلبی» واقع در جنوب شرقی شهر کوبانی آغاز کرده‌اند.

بر اساس توضیحات هسد، این حملات با توپباران شدید روستاها و مناطق اطراف همراه بوده و محلات مسکونی را هدف قرار داده است. در پی آغاز این تهاجم، درگیری‌های سنگینی میان نیروهای هسد و گروه‌های مهاجم رخ داده است. هسد تأکید کرده است که نیروهایش همچنان به مقابله با این حملات ادامه می‌دهند و نبرد در روستای «جلبی» با شدت در جریان است.

در ادامه‌ی بیانیه آمده است که گروه‌های مهاجم در حال اعزام نیروهای پشتیبانی بیشتر، از جمله تانک و خودروهای زرهی به منطقه هستند. هم‌زمان با این تحولات، پهپادها به‌طور گسترده در آسمان منطقه در حال گشت‌زنی مشاهده شده‌اند.

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک این حملات را «نقض آشکار توافق آتش‌بس» توصیف کردند؛ توافقی که تنها دو روز از اجرایی شدن آن می‌گذشت. به گفته‌ی هسد، این اقدامات نشان‌دهنده‌ی «عدم پایبندی دمشق به تعهدات خود و پافشاری بر سیاست تنش‌زایی نظامی و برهم زدن ثبات منطقه» است.

هسد در پایان بیانیه، ضمن تأکید بر حق مشروع دفاع از خود، دمشق را مسئول کامل این نقض عهد و پیامدهای انسانی و امنیتی آن دانست و از طرف‌های تضمین‌کننده‌ی آتش‌بس درخواست کرد تا با عمل به مسئولیت‌های خود، برای توقف فوری حملات و پایان دادن به تنش‌آفرینی‌های دمشق اقدام کنند.