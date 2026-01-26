سخنگوی انَکَسَ: ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی آرامش را به غرب کوردستان بازگردانده است
فیصل یوسف تلاش برای تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه حیاتی دانست
فیصل یوسف با تأکید بر راهکارهای مسالمتآمیز، نقش پرزیدنت بارزانی را در ایجاد همگرایی میان جریانهای سیاسی کورد و تلاش برای تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه حیاتی دانست.
شورای میهنی کورد در سوریه (انکس) ضمن تأکید بر حلوفصل مسالمتآمیز مسائل در غرب کوردستان، اعلام کرد که «ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی آرامش را به منطقه بازگردانده است».
فیصل یوسف، سخنگوی انکس، روز دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴) در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۱۱:۰۰ کوردستان۲۴، به بررسی اجرای توافق ۱۸ ژانویه میان مدیریت خودگردان و دولت سوریه و همچنین وضعیت جاری در غرب کوردستان پرداخت.
سخنگوی انکاس اظهار داشت که ابتکارات پرزیدنت بارزانی و تلاشهای منطقهای و بینالمللی ایشان، فضای آرامی را در غرب کوردستان ایجاد کرده است. وی بر لزوم پایان دائمی درگیریها، حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات و جلوگیری از آوارگی مردم تأکید ورزید.
این مقام مسئول، نقش پرزیدنت بارزانی را در یکپارچهسازی جریانهای سیاسی کورد و تضمین حقوق مردم کورد در قانون اساسی آیندهی سوریه ستود و گفت: «نقش ایشان از ابتدای سرنگونی رژیم پیشین تاکنون بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است.»
فیصل یوسف با اشاره به قربانیان مردم کورد در جنگ علیه تروریستهای داعش، بر ضرورت دفاع همهجانبه از دستاوردها تأکید کرد و افزود: «ما خواهان حل تمام مشکلات با دولت سوریه از طریق گفتوگو و تحت نظارت جامعهی بینالمللی هستیم تا حقوق مردم کورد در قانون اساسی دائمی تثبیت شود.»
وی در خصوص آمادگی برای مذاکره تصریح کرد: «هر زمان که دولت سوریه آماده باشد، ما به عنوان جریانهای سیاسی کوردستانی غرب کوردستان، آمادگی داریم در قالب هیئتی مشترک به دمشق سفر کنیم. هدف ما حل مشکلات بر سر میز مذاکره است، اما شرط اصلی برای آغاز گفتوگوها، توقف جنگ است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که منطقه شرایط حساسی را سپری میکند و پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر، تلاشهای دیپلماتیک برای حل مسئلهی کورد در سوریه افزایش یافته است.
تحولات کلیدی اخیر:
- توافق آتشبس: اخیراً با میانجیگری بینالمللی، آتشبسی میان نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه اعلام و به مدت ۱۵ روز تمدید شد. این اقدام گامی اولیه برای کاهش تنشها محسوب میشود.
- نقش پرزیدنت بارزانی و حمایت بینالمللی: پرزیدنت بارزانی از طریق تماسهای تلفنی با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه؛ مظلوم عبدی، فرمانده کل هسد و طرفهای بینالمللی، بر لزوم حفظ حقوق کوردها در قانون اساسی جدید تأکید کرده است.
- گفتوگو با دمشق: جریانهای کوردی از جمله مسد و انکاس، آمادگی مشروط خود را برای گفتوگوی مستقیم با دمشق اعلام کردهاند.
- وضعیت انسانی: درگیریها منجر به آوارگی شمار زیادی از شهروندان، بهویژه در کوبانی شده است. در همین راستا، بنیاد خیریهی بارزانی به توصیهی پرزیدنت بارزانی، کمکهای گستردهای را به منطقه ارسال کرده است.