جابهجایی نیروهای نظامی روسیه از فرودگاه قامشلو به مناطق مرزی سوریه
آغاز تخلیهی فرودگاه قامشلو توسط ارتش روسیه و انتقال تجهیزات به لاذقیه
نیروهای ارتش روسیه ضمن آغاز روند تخلیهی فرودگاه قامشلو، در حال انتقال تجهیزات و نیروهای خود به پایگاههای نظامی واقع در مرزهای سوریه هستند.
دیلان بارزان، خبرنگار «کوردستان ۲۴» در غرب کوردستان، گزارش کرد که نیروهای روسیه از چند روز گذشته عملیات خروج از فرودگاه قامشلو را آغاز کردهاند. بر اساس مشاهدات میدانی، پیشازظهر امروز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، ستونی از تانکها و خودروهای زرهی روسیه از این فرودگاه خارج و منتقل شدهاند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، سربازان، ادوات زرهی و تجهیزات لجستیکی از فرودگاه قامشلو به سمت پایگاههای نظامی روسیه در استان «لاذقیه» واقع در نوار ساحلی و مناطق مرزی سوریه در حال انتقال هستند. ارتش روسیه از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) تاکنون از فرودگاه قامشلو به عنوان پایگاهی برای نظارت بر تحولات شمال شرق سوریه و مقابله با هستههای تروریستی داعش استفاده میکرد.
این تحرکات نظامی در شرایطی صورت میگیرد که آتشبسی ناپایدار میان «نیروهای سوریه دموکراتیک» (هسد) و ارتش سوریه برقرار است. همزمان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گزارش داده است که در پی تشدید تنشهای اخیر، دهها هزار نفر از ساکنان شمال شرق سوریه ناچار به ترک خانههای خود و آوارگی شدهاند.