پرزیدنت بارزانی در سالگرد آزادسازی کوبانی: این رویداد پیروزی بشریت بر تروریسم و تاریکی بود

پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت یازدهمین سالگرد شکست داعش در کوبانی

1 ساعت پیش

پرزیدنت بارزانی هم‌زمان با فرارسیدن سالگرد آزادسازی کوبانی، ضمن ارسال درود به پیشمرگه و مبارزان، این پیروزی را «پیروزی بشریت بر تروریسم و تاریکی» توصیف کرد.

پرزیدنت بارزانی، روز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، پیامی را به مناسبت یازدهمین سالگرد شکست گروه تروریستی داعش در شهر کوبانی، در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.

در متن پیام ایشان آمده است: «در یازدهمین سالگرد شکست تروریست‌ها در کوبانی، به مبارزان و پیشمرگه‌های قهرمان درود می‌فرستیم؛ کسانی که با حمایت نیروهای ائتلاف و طی یک دفاع جانانه، اجازه ندادند کوبانی به دست تروریست‌های داعش بیفتد و پیروزی بزرگی را در تاریخ ملت کورد ثبت کردند.»

پرزیدنت بارزانی در ادامه تأکید کرد: «آن پیروزی، پیروزی تمام مردم کوردستان و پیروزی بشریت بر تروریسم و تاریکی بود.»

نبرد کوبانی؛ نقطه عطف مبارزه با تروریسم

نبرد کوبانی که از ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۲ شهریور ۱۳۹۳) آغاز شد و در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ (۶ بهمن ۱۳۹۳) با آزادسازی کامل شهر پایان یافت، به عنوان نقطه عطفی حیاتی در تاریخ جنگ علیه سازمان تروریستی داعش شناخته می‌شود. این مقاومت ۱۳۴ روزه، کوبانی را به نماد جهانی ایستادگی و اتحاد کوردها تبدیل کرد.

در حالی که مبارزان «یگان‌های مدافع خلق» (YPG) و «یگان‌های مدافع زنان» (YPJ) با سلاح‌های سبک مشغول دفاعی دشوار بودند، ورود نیروهای پیشمرگه کوردستان با سلاح‌های سنگین، موازنه میدان نبرد را تغییر داد.

نقش راهبردی نیروهای پیشمرگه و ائتلاف

به دستور پرزیدنت بارزانی و با مجوز پارلمان کوردستان، واحدی از نیروهای پیشمرگه در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ (۸ آبان ۱۳۹۳) از طریق خاک ترکیه وارد کوبانی شدند و به عنوان نیروی پشتیبانی مؤثر در کنار مبارزان قرار گرفتند. هم‌زمان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، نقشی تعیین‌کننده در تضعیف توان نظامی داعش و تسهیل پیشروی نیروهای کوردستانی ایفا کرد.

لە یازدەهەمین ساڵیادی تێكشكاندنی تیرۆریستان لە كۆبانێدا، سڵاو بۆ شەڕڤان و پێشمەرگە قارەمانەكان دەنێرین كە بە پشتیوانیی هاوپەیمانان لە بەرگرییەكی قارەمانانەدا ڕێگەیان نەدا كۆبانێ بكەوێتە دەست تیرۆریستانی داعش و سەركەوتنێكی گەورەیان لە مێژووی گەلی كورد تۆمار كرد. ئەو سەركەوتنە… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) January 26, 2026

کنترل کوبانی برای داعش جهت اتصال مناطق تحت تصرفش در سوریه اهمیتی راهبردی داشت. از دست دادن این شهر، نخستین شکست بزرگ این گروه پس از اعلام خلافت خودخوانده‌اش محسوب می‌شد. پیروزی در کوبانی نه‌تنها روحیه‌ای مضاعف به ملت کورد و نیروهای ضد ترور بخشید، بلکه سنگ بنای ائتلافی مستحکم میان نیروهای کوردستانی و ائتلاف بین‌المللی شد که بعدها منجر به آزادسازی مناطق وسیعی همچون رقه و منبج گردید.