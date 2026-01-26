حملهی پهپادی به مناطق مسکونی کوبانی؛ ۶ کشته و ۶ مجروح بر جای ماند
دیدبان حقوق بشر سوریه از هدف قرار گرفتن یک منزل مسکونی و جانباختن غیرنظامیان خبر داد
در پی حملهی پهپادی به حومهی شهر کوبانی، شش شهروند غیرنظامی جان باختند و شش تن دیگر مجروح شدند.
دیدبان حقوق بشر سوریه امروز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که یک فروند پهپاد، منزلی مسکونی را در روستای «خراب عشک» در حومه کوبانی هدف قرار داده است. در این حمله شش غیرنظامی جان خود را از دست داده و شش نفر دیگر زخمی شدهاند که چهار تن از مجروحان، کودک هستند.
بر اساس گزارش منابع محلی، تمامی قربانیان این حمله اعضای یک خانواده غیرنظامی بودهاند. مجروحان حادثه به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به مراکز درمانی منطقه منتقل شدهاند.
نقض مکرر آتشبس و تشدید تنشها
این حمله در شرایطی رخ داده است که منطقه در وضعیت حساسی به سر میبرد. با وجود اعلام آتشبس ۱۵ روزه بر اساس توافق ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، دیدبان حقوق بشر سوریه موارد متعددی از نقض آتشبس را در مناطق حسیچه (حسکه) و کوبانی ثبت کرده است.
طبق گزارش این نهاد حقوق بشری، این موارد شامل توپباران روستاهای «خراب عشک» و «جلبییه» با سلاح سنگین، یورش به روستای «تل احمر» در حومه کوبانی و استفاده از پهپاد و تسلیحات مختلف علیه چندین روستا در حسیچه بوده که خسارات جانی و مالی بر جای گذاشته است.
در رویدادی دیگر نیز توپباران روستای «قاسمیه» در نزدیکی کوبانی منجر به جانباختن یک کودک و زخمی شدن سه کودک دیگر شد. تداوم این حملات موجی از ترس و نگرانی را در میان ساکنان غیرنظامی ایجاد کرده است. شایان ذکر است شهر کوبانی و مناطق اطراف آن مدتی است با وضعیت وخیم انسانی روبهرو هستند و در پی محاصره و درگیریها، خدمات اساسی از جمله آب، برق و اینترنت در این مناطق قطع شده است