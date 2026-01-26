شاخَوان عبدالله: ریاستجمهوری عراق سهمیهی انحصاری هیچ حزبی نیست
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان از احتمال واگذاری انتخاب رئیسجمهور به رأی نمایندگان مجلس خبر داد
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق فدرال، ضمن اشاره به عدم توافق با اتحادیهی میهنی، از احتمال واگذاری انتخاب رئیسجمهور به رأی نمایندگان مجلس خبر داد.
شاخَوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق، در گفتگویی اختصاصی با «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که علیرغم برگزاری نشستهای متعدد با جریانهای سیاسی و اتحادیهی میهنی کوردستان، توافقی برای معرفی نامزد مشترک جهت تصدی پست ریاستجمهوری حاصل نشده است.
شاخَوان عبدالله با اشاره به فقدان توافق سیاسی تصریح کرد که فردا با همان سازوکار سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) وارد صحن مجلس خواهند شد و پروندهی ریاستجمهوری توسط نمایندگان مجلس تعیینتکلیف میشود. وی در ادامه افزود: «ما تلاش کردیم تا بهعنوان کورد با یک نامزد واحد به مجلس برویم، اما اتحادیهی میهنی آمادگی نشان نداد؛ از این رو اکنون فرصت در اختیار نمایندگان است تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.»
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان توضیح داد که دیدگاه آنان نسبت به جایگاه ریاستجمهوری این است که این پست متعلق به ملت کورد است و نه یک حزب خاص، و سند آن به نام هیچ جریانی زده نشده است. وی آشکار ساخت که پیشنهادی مبنی بر رأیگیری داخلی میان فراکسیونهای کوردستانی برای تعیین نامزد نهایی (مشابه دوران فؤاد معصوم) ارائه دادهاند، اما اتحادیهی میهنی این سازوکار را رد کرده است.
شاخَوان عبدالله ضمن انتقاد از سیاستهای دوگانه اظهار داشت: «شیعیان و اهل سنت در چارچوب هماهنگی و ائتلاف تقدم، پستها را بر اساس استحقاق و کرسیهایشان تقسیم کردهاند، اما زمانی که نوبت به کورد میرسد، سخن از توافق به میان میآید. پارت دموکرات کوردستان دارای اکثریت کرسیهاست و حق دارد که نامزد اختصاصی خود را داشته باشد.»
در خصوص احتمال کنارهگیری نامزد این حزب، شاخَوان عبدالله تأکید کرد که گفتگوها همچنان ادامه دارد تا اتحادیهی میهنی در ازای دریافت پستهای کلیدی دیگر در بغداد، نظیر معاونت نخستوزیر و وزارتخانهها، از پست ریاستجمهوری به نفع پارت دموکرات کوردستان دست بکشد، چرا که این پست در دو دورهی گذشته در اختیار اتحادیهی میهنی بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر نشست فردا برگزار شود، موضوع فیصله مییابد و در غیر این صورت، فرصتی دیگر برای گفتگوهای بیشتر فراهم خواهد شد.»