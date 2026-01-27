2026-01-27 21:36

اربیل (کوردستان۲۴) – در اثر حملات پهپادی و توپخانه‌ای نیروهای دولت سوریه به روستاهای منطقه کوبانی، ساکنان ۷۵ روستا ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند و در وضعیتی دشوار به سر می‌برند.

گزارشگر کوردستان۲۴، اعلام کرد که مردم آواره به مرکز شهر کوبانی روی‌ آورده‌اند و بسیاری از آن‌ها در مغازه‌های نیمه‌کاره سطح شهر ساکن شده‌اند که هنوز تکمیل نشده‌اند.

دیار بوسکی یکی از آواره‌های روستای «بلک» به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که روستای آنها در خط مقدم جبهه واقع شده و ناچار شده‌اند که خانه‌هایشان را ترک کنند. همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف جنگ مداخله کنند تا بتوانند به زادگاه و خانه‌های خود باز گردند.

رودی، یکی از ساکنان روستای «دادعلی» است که با آغاز حملات هوایی آواره شده‌اند. او به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: وضعیت زندگی ما بسیار دشوار است، از جامعه بین‌المللی و تمام بخش‌های کوردستان می‌خواهیم که به کمک ما بیایند و از ما حمایت کنند.

پس از حملات ارتش سوریه به محله‌های کوردنشین حلب و پیشروی به مناطق غرب کوردستان، درگیری‌ها بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش سوریه تشدید شدند و با اوج گرفتن خشونت‌ها شمار زیادی از اهالی غرب کوردستان آواره شدند.

