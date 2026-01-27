عملیات تروریستی در باکو  خنثی شد

عوامل داعش پیش از حمله به سفارت اسرائیل در جمهوری آذربایجان

3 ساعت پیش

نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان اعلام کردند که یک طرح تروریستی علیه سفارت اسرائیل در باکو را خنثی کرده و سه متهم را در این رابطه بازداشت کرده‌اند.

منابع امنیتی گزارش دادند که افراد دستگیرشده با شاخه‌ی خراسان داعش (ISIS-K) در ارتباط بوده و در حال نهایی کردن طرح حمله‌ی مسلحانه بوده‌اند.

طبق اطلاعیه‌ی منتشرشده، متهمان در نزدیکی ساختمان سفارت اسرائیل بازداشت شده‌اند و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از مخفیگاه آنان کشف شده است. این عملیات تنها ۲۴ ساعت پس از سفر رسمی گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه‌ی اسرائیل به باکو انجام گرفت.

خنثی‌سازی این حمله نشان‌دهنده‌ی سطح بالای هماهنگی‌های امنیتی میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان برای مقابله با تهدیدات مشترک است.