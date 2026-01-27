مارک ساوایا: رویارویی با فساد در عراق در اولویت قرار میگیرد
اربیل (کوردستان۲۴) – مارک ساوایا، فرستاده آمریکا در امور عراق، اعلام کرد که با تلاشها برای تشکیل دولت جدید در عراق و ممانعت از قدرت گرفتن گروههای شبهنظامی، رویارویی با فساد و مشخص کردن سرنوشت پولهای به سرقت رفته عراق در اولویت قرار میگیرد.
ساوایا تاکید کرد که اینبار فقط برای مشخص شدن سرنوشت پولها تلاش نمیشود، بلکه باید روشن شود که برای چه اهدافی خرج شدهاند و به حساب چه کسانی واریز شدهاند.
بر پایه گزارشها، ساوایا در حال حاضر در هماهنگی با سازمانهای مختلف به درکی دقیق و جامع از هویت افرادی که در فساد دست داشتهاند، رسیده است، از جمله مقامات بلندپایه دولت و اعضای خانوادههای آنها که از داراییهای به سرقت رفته عراق، نفع بردهاند.
فرستاده آمریکا در امور عراق، گفت که پولها نه فقط برای خرید ملک در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند، بلکه از آنها برای گرفتن تابعیت و گذرنامه خارجی استفاده شده است، و برخی از اسناد با اسامی مختلف صادر شدهاند، تا شناسایی و پیگرد قانونی افراد در آینده ناممکن شود.
او توضیح داد که بیشتر موارد در کشورهای منطقه انجام شدهاند، اما برخی موارد هم از طریق پلتفرمهای (گرفتن تابعیت در ازای سرمایهگذاری) در کشورهای دورتر انجام شدهاند.
ساوایا گفت: فساد، هم به مردم عراق و امنیت ملی عراق آسیب میرساند، هم به منبعی قوی برای تقویت گروههای تروریستی و تحرکات خرابکاران در چندین کشور تبدیل میشود.
فرستاده آمریکا در امور عراق، گفت: در هماهنگی با وزارت خزانهداری آمریکا و دفتر کنترل سرمایههای خارجی برای اجرای بدون استثنای قوانین در مورد تمام متخلفین اقدام میکنیم، زیرا هیچکس بالاتر از قانون نیست و باید عدالت برای مردم عراق تضمین شود.
While our team works on the ground in Iraq to support the formation of a new government and to prevent Iranian backed militias from rising to positions of power, it is equally and even more critical to prepare for confronting the corruption crisis in Iraq. This effort must go…— Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026
ب.ن