40 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، اعلام کرد که تلاش‌های بغداد برای برقراری ثبات در سوریه نشان‌دهنده پایبندی به حفظ امنیت جمعی و زمینه‌سازی برای تحقق آینده‌ای مسالمت‌آمیز و متحدانه‌ است.

سه‌شنبه ۲۷ ژانویه، وزارت خارجه آمریکا به کوردستان۲۴ گفت: هماهنگی‌های عراق برای برقراری ثبات در سوریه و منطقه بسیار بااهمیت هستند.

همچنین تاکید کرد که این هماهنگی‌ها نشان‌دهنده پایبندی به حفظ امنیت و زمینه‌سازی برای تحقق آینده‌ای مسالمت‌آمیزتر، آبادتر و متحدانه‌تر برای تمام همسایگان شریک در منطقه است.

روز دوشنبه ۲۶ ژانویه، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که تشکیل یک دولت جدید در عراق که با همسایگان و کشورهای غربی هماهنگ باشد، برای ثبات سراسر منطقه و پیشرفت اقتصادی عراق، بسیار مهم است.

ب.ن