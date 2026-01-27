پارت دموکرات سوریە ارتش این کشور را به جنایت جنگی متهم کرد

پارت دموکرات کورد در سوریه: حکومت سوریه مسئول کشتار ۱۰ شهروند غیرنظامی است

4 ساعت پیش

پارت دموکرات کورد در سوریه با صدور بیانیه‌ای رسمی، ارتش و دولت سوریه را مسئول مستقیم کشتار اعضای دو خانواده‌ی کورد به نام‌های «رشو بوزان گدرو» و «مصطفی عثمان کچو» معرفی کرد.

در این بیانیه تصریح شده است: «این جنایت که پس از اعلام آتش‌بس رخ داد، یک خطای فردی نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ای سیستماتیک برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.»

پارت دموکرات کورد در سوریه ضمن انتقاد از سکوت جامعه‌ی جهانی، تاکید کرد که تداوم این نقض‌ها مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگینی را متوجه قدرت‌های جهانی و ناظران آتش‌بس می‌کند.

این حادثه روز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، رخ داد و طی آن نیروهای سوری با استفاده از سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین روستاهای خراب‌عشک، شهربانیه و قاسمیه را هدف قرار دادند.

در جریان این حملات، ۱۰ عضو از دو خانواده جان باختند که اسامی آنان عبارت است از: فاطمه عثمان، جمیله احمد عثمان، سولاف رشو بوزان، جعفر محمد شیخ بوزان (کودک)، سلوا محمود، صابرین احمد علاوی (۸ ساله)، جودی احمد علاوی (۱۴ ساله)، محمد احمد علاوی (۱۰ ساله)، ابراهیم احمد علاوی (۵ ساله) و دختر خردسال محمد شیخ بوزان.