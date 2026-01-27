رد درخواست تعویق نشست مجلس از سوی پارت دموکرات کوردستان؛ حمایت مشروط از نخست‌وزیری نوری مالکی و تأکید بر پایبندی به مواعد قانون اساسی

3 ساعت پیش

شاخَوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق، روز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که رئیس مجلس صبح امروز طی تماسی اطلاع داد که درخواستی از سوی اتحادیه میهنی کوردستان مبنی بر تعویق نشست مجلس دریافت کرده است.

وی با تکذیب اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه پارت دموکرات خواهان تعویق نشست امروز مجلس بوده است، تصریح کرد که این ادعا صحت ندارد. شاخَوان عبدالله خاطرنشان کرد که پس از تماس رئیس مجلس و اطلاع از اینکه طرف مقابل معتقد است فرصتی برای توافق وجود دارد، نامه‌ای رسمی تنظیم شد و اقدام ما نیز بر همین مبنا صورت گرفت.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق با اشاره به اینکه فرصت کافی برای مذاکره وجود داشته است، تأکید کرد که این حزب با برگزاری نشست در موعد مقرر قانونی موافق است. وی افزود که اگر هدف نهایی دستیابی به توافق باشد، تعویق ۵ یا ۱۰ روزه‌ی نشست برای حفظ اتحاد کوردها مانعی ندارد، اما اگر هدف چیز دیگری باشد، ما با نقض زمان‌بندی‌های قانون اساسی مخالف هستیم.

شاخَوان عبدالله در خصوص مذاکرات میان پارت دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان اظهار داشت که هرگونه توافقی در این زمینه، بر روند انتخاب رئیس‌جمهور نیز تأثیرگذار خواهد بود. با این حال، وی تأکید کرد که تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است و هر دو حزب نامزدهای اختصاصی خود را برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری دارند.

شاخَوان عبدالله در پایان سخنان خود به موضوع نخست‌وزیری اشاره کرد و گفت که نوری مالکی نامزد اکثریت جریان‌های شیعه برای این پست است و ما نیز به انتخاب شیعیان که مالکی را پیشنهاد کرده‌اند، احترام می‌گذاریم. وی تصریح کرد که در صورت تکمیل پروسه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور، فراکسیون پارت دموکرات به نوری مالکی رأی اعتماد خواهد داد.