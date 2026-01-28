کیم جونگ اون: کره شمالی به زودی از طرحهایی برای تقویت توان هستهای خود رونمایی میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – رسانههای دولتی، امروز چهارشنبه ۲۸ ژانویه، گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پس از پرتاب موشکی که به گفته او «رنج روانی طاقتفرسایی» برای دشمنانش به همراه خواهد داشت، در جلسه آتی حزب حاکم، از طرحهایی برای تقویت توان هستهای خود رونمایی خواهد کرد.
قرار است کنگره مهم حزب کارگران کره شمالی در هفتههای آینده برگزار شود و اولین کنگره آن در پنج سال گذشته است.
کیم پیش از این جلسه، دستور «گسترش» و نوسازی روند تولید موشک را داده است.
خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد که کیم با نظارت بر آزمایش موشک بالستیک در روز سهشنبه، گفت که کنگره حزب «طرحهای مرحله بعدی برای تقویت بیشتر بازدارندگی در برابر جنگ هستهای را روشن خواهد کرد».
KCNA اعلام کرد که کیم، به همراه مقامات ارشد کره شمالی و همچنین دختر کوچکش، ناظر آزمایش یک موشکانداز چندگانه «کالیبر بزرگ» بود که چهار موشک شلیک کرد.
کیم گفت:«نتیجه و اهمیت این آزمایش، موجب عذاب روحی طاقتفرسا و تهدیدی جدی برای نیروهایی خواهد شد که سعی در تحریک رویارویی نظامی با ما دارند.»
کیم ضمن اذعان به اینکه توسعه سیستم پرتاب موشک «به سادگی انجام نشده است»، گفت این آزمایش «از اهمیت زیادی در بهبود اثربخشی بازدارندگی استراتژیک ما برخوردار است».
عکسهایی که توسط رسانههای دولتی منتشر شد، کیم و دخترش، که تحلیلگران میگویند جو آئه نام دارد، را در حال تماشای پرتاب موشک نشان میداد.
به گفته رهبر کره شمالی، موشکها در مناطق آبی با فاصله ۳۵۸.۵ کیلومتر «به هدف اصابت کردند».
خبرگزاری دولتی ژاپن، جیجی پرس، به نقل از منابع وزارت دفاع گزارش داده بود که موشکهای بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک شدند و دو موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور فرود آمدند.
ایافپی/ب.ن