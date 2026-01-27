2026-01-27 23:49

اربیل (کوردستان۲۴) – دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در مورد احتمال تعیین نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق، هشدار داد.

ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد: بازگشت مالکی به قدرت یک اشتباه کشنده خواهد بود و واشنگتن ناچار خواهد شد که تمامی کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به عراق را متوقف کند، و این کشور را به سمت شکست مستمر می‌برد.

ترامپ یادآور شد که در دوره پیشین حکمرانی مالکی، عراق در فقر و آشفتگی سراسری بود. او تاکید کرد که نباید بار دیگر اجازه داد آن دوره تکرار شود. ترامپ صراحتا گفت که اگر مالکی بار دیگر انتخاب شود، به خاطر سیاست و عقاید خطرناک او، آمریکا دیگر با عراق همکاری نمی‌کند.

ترامپ تاکید کرد که بدون حمایت آمریکا، عراق هیچ شانسی برای موفقیت، توسعه و حفظ آزادی نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا از عراقی‌ها خواست که برای پیشرفت کشور خود تصمیم عاقلانه بگیرند. او در پایان پیام خود نوشت: بار دیگر عراق را شکوهمند کنید.

ب.ن