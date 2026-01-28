کارزار حمایت از غرب کوردستان در ترکیه
اربیل (کوردستان۲۴) – در ترکیه ۱۳۸۱ شخصیت برجسته و معروف در یک کارزار جمعآوری امضا، از جامعه بینالمللی درخواست کردند که از غرب کوردستان حفاظت کنند. همچنین به دولت ترکیه هشدار دادند که با تداوم جنگ در غرب کوردستان، روند صلح در شمال کوردستان به نتیجه نخواهد رسید.
این کارزار با هدف حفاظت از غرب کوردستان و با شعارهای «به غرب کوردستان حمله نکنید. به برادران کورد ما تعرض نکنید. ما را به همسایگی با نیروهای تحریرالشام مجبور نکنید.» آغاز شد.
بیشتر امضاکنندگان، از احتمال تبدیل شدن غرب کوردستان به غزه هشدار دادهاند و خواستار حمایت مراکز بینالمللی برای حفاظت از آن شدهاند.
پروفسور حمزه اوغلو، حقوقدان و شخصیت دانشگاهی، به کوردستان۲۴ گفت:«به انزوا راندن غرب کوردستان و سکوت جامعه بینالمللی در برابر آن یک اخطار است، به طوریکه احتمال دارد غرب کوردستان به سرنوشت غزه دچار شود. احتمال دارد یک فاجعه بزرگ انسانی رخ دهد. ما به همین دلیل اقدام کردهایم.»
وی افزود:«از مسئولان ترکیه و جامعه بینالمللی میخواهیم که به انزوای غرب کوردستان پایان دهند، تا این جنگ متوقف شود و حقوق همه رعایت شود، زیرا ما به هیچ عنوان نمیخواهیم با نیروهای تحریرالشام همسایه شویم.»
دولت ترکیه از حملات نیروهای دولت دمشق به غرب کوردستان حمایت میکند و میخواهد که نیروهای سوریه دموکراتیک و مدیریت خودگردان حذف شوند. رئیس مشترک شهرداری قاقزمان که از امضاکنندگان و عضو حزب برابری و دموکراسی خلقها است، گفت: اگر در غرب کوردستان جنگ ادامه پیدا کند، صلح در ترکیه محقق نخواهد شد.
گونر هاتای توضیح داد: قرار است در روزهای آینده اعضای «کارزار اجتماعی برای صلح» در پارلمان ترکیه با فراکسیونهای مختلف دیدار کنند و خواستار حمایت آنها شوند.
میلیونها شهروند شمال کوردستان همچون امضاکنندگان کارزار، این سئوال را مطرح میکنند: در حالیکه بستگان آنها در آن سوی مرز کشته میشوند، روند صلح در ترکیه چگونه به نتیجه میرسد؟»
ب.ن