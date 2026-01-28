شروط آمریکا برای دولت جدید عراق

2026-01-28 09:55

اربیل (کوردستان۲۴) – مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق، حمایت خود را از موضع دونالد ترامپ در خصوص انتخاب مجدد نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر این کشور اعلام و تاکید کرد که واشنگتن از روندی حمایت می‌کند که مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود.

مارک ساوایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«تحت رهبری پرزیدنت دونالد ترامپ، دوباره عراق را شکوهمند کنیم.»

دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: نباید اجازه داد که نوری مالکی به نخست‌وزیری باز گردد. او تاکید کرد که عراق در دوره مالکی دچار فقر و ناآرمی شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که اگر نوری مالکی دوباره انتخاب شود، آمریکا کمک‌های خود را به عراق متوقف می‌کند، زیرا این فرصت‌های پیش روی عراق برای رسیدن به رفاه و آزادی را به هدر می‌دهد.

ترامپ در پیام خود تاکید کرد «بیایید دوباره عراق را شکوهمند کنیم.»

Under the leadership of President Donald J. Trump,



MAKE IRAQ GREAT AGAIN! pic.twitter.com/qEFf1LLaAB — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026

Thank you, Congressman, Joe Wilson. We will continue on this effort.



TOGETHER, WE WILL MAKE IRAQ GREAT AGAIN! https://t.co/NUF3ljIvU8 — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026

مارک ساوایا همچنین از تلاش‌های جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا برای بهبود وضعیت عراق قدردانی و بر تداوم تلاش‌ها برای «بازگرداندن شکوه به عراق» تاکید کرد.

از طرفی دیگر جو ویلسون از تلاش‌های ترامپ و ساوایا برای نجات عراق قدردانی کرد و گفت که بیش از این نفوذ خارجی در عراق را برنمی‌تابند.

ویلسون همچنین شروطی را برای دولت جدید عراق، ارایه کرد که عبارتند از:

１- خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی در مدت ۶ تا ۱۲ ماه.

２- مبارزه با فساد و پولشویی.

３- برپایی یک نظام قضایی مستقل و به دور از تاثیرات حزبی و سیاسی.

４- پایان دادن به نفوذ خارجی در امور عراق.

５- ادغام حشدالشعبی در نیروهای مسلح عراق.

６- اطمینان یافتن از کارآمدی اعضای کابینه دولت و دلسوزی آنها برای دولت.

７- پایبندی به روابط راهبردی اقتصادی و امنیتی با آمریکا.

ب.ن