تفاهم جدید مظلوم عبدی و مقامات دمشق
اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، در خصوص اوضاع حسکه و کوبانی و سایر مناطق، به تفاهمی جدید رسیدهاند و آمریکا و فرانسه بر آن نظارت میکنند.
یک منبع از سوریه به رسانههای کشورش گفت که در نشست اخیر مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و مقامات دولت دمشق، تفاهماتی در خصوص توقف جنگ و توزیع نیروهای آسایش داخلی در مناطق حسکه و قامشلو و مناطق دیگر حاصل شده است.
به گفته منابع، در خصوص اوضاع حسکه و کوبانی راهکارهای جدید اتخاذ میشود و این راهکارها در آینده نزدیک اعلام میشوند. همچنین تفاهمات با نظارت آمریکا و فرانسه اجرایی میشوند.
رسانههای ترکیه گزارش دادند که ارتش عربی سوریه وارد مناطق کوردنشین در شمال و شرق سوریه نخواهد شد و مفاد توافق ۱۸ ژانویه اجرا خواهد شد.
عصر امروز سهشنبه یک هیئت نیروهای سوریه دموکراتیک به ریاست مظلوم عبدی، فرمانده کل این نیروها وارد دمشق شد و با مقامات سوریه درباره اجرای موارد توافق شده، گفتوگو کردند.
ب.ن