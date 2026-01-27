تفاهم جدید مظلوم عبدی و مقامات دمشق

2026-01-27 23:23

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، در خصوص اوضاع حسکه و کوبانی و سایر مناطق، به تفاهمی جدید رسیده‌اند و آمریکا و فرانسه بر آن نظارت می‌کنند.

یک منبع از سوریه به رسانه‌های کشورش گفت که در نشست اخیر مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و مقامات دولت دمشق، تفاهماتی در خصوص توقف جنگ و توزیع نیروهای آسایش داخلی در مناطق حسکه و قامشلو و مناطق دیگر حاصل شده است.

به گفته منابع، در خصوص اوضاع حسکه و کوبانی راهکارهای جدید اتخاذ می‌شود و این راهکارها در آینده نزدیک اعلام می‌شوند. همچنین تفاهمات با نظارت آمریکا و فرانسه اجرایی می‌شوند.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتش عربی سوریه وارد مناطق کوردنشین در شمال و شرق سوریه نخواهد شد و مفاد توافق ۱۸ ژانویه اجرا خواهد شد.

عصر امروز سه‌شنبه یک هیئت نیروهای سوریه دموکراتیک به ریاست مظلوم عبدی، فرمانده کل این نیروها وارد دمشق شد و با مقامات سوریه درباره اجرای موارد توافق شده، گفت‌وگو کردند.

ب.ن